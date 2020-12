Microsoft idzie na wojnę z twórcami oprogramowania Pegasus

Amerykańska firma pozwała firmę NSO, która jest odpowiedzialna za stworzenie oprogramowania Pegasus. Do całego przedsięwzięcia dołączyło Google i Facebook.

Zdjęcie Microsoft idzie na wojnę z NSO /123RF/PICSEL

Oprogramowanie firmy NSO oznaczone jako Pegasus jest wykorzystywane na zlecenie do śledzenia osób oraz pozyskiwania danych. Między innymi było wykorzystywane do pobierania wrażliwych danych z komunikatora WhatsApp - luka została jednak załatana przez twórców. Microsoft chce iść na wojnę z NSO i oficjalnie pozwał firmę. Do pozwu dołączył także Facebook oraz Google. Nie zabrakło również innych marek, takich jak Cisco, GitHub czy VMWare.

Pegasus to swoisty trojan, który został znaleziony w sieciach kilkuset różnych operatorów sieci komórkowych na całym świecie - również w Polsce. O samym oprogramowaniu wiadomo niewiele. Do sieci przedostała się jedynie jego instrukcja obsługi, tym samym zdradzając potężne, szpiegowskie możliwości.

Microsoft wniósł oficjalny pozew przeciwko NSO, a inni giganci technologiczni będą świadczyć dla Amerykanów stosowne ekspertyzy. Wygląda więc na to, że miarka się przebrała.