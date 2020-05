Przeglądarka firmy Microsoft doczekała się wbudowanej gry, w którą można grać także będąc offline.

Zdjęcie Surf Game /materiały prasowe

Technologiczny gigant postanowił pójść za sukcesem swojego konkurenta i podobnie jak w przypadku Google Chrome, oddać użytkownikom coś więcej niż tylko przeglądarkę. W tym celu Microsoft wbudował do aplikacji Edge grę Surf Game.

Jest to prosta gra zręcznościowa, w której gracz musi kierować swoim surferem w trzech różnych trybach zabawy. Do wyboru jest surfowanie, jazda na czas i slalom. Postacią kierujemy za pomocą klawiatury oraz myszy.

By uruchomić grę, musimy w oknie adresu przeglądarki wpisać adres: edge://surf. Jeśli nie korzystacie z przeglądarki Microsoftu, a mimo to jesteście ciekawi jak wygląda wspomniana gra, odsyłamy do filmu poniżej.