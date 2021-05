Microsoft Edge otrzyma nowe funkcje

Podczas konferencji Build 2021, Microsoft ogłosił spore zmiany w swojej internetowej przeglądarce. Edge w wersji 91 otrzyma bowiem nowe funkcje, takie jak Sleeping Tabs i Startup Boost.

Zdjęcie Edge Chromium / materiały prasowe

Debiutująca właśnie, nowa wersja przeglądarki Microsoft Edge będzie dostarczana wraz z kilkoma interesującymi zmianami. Mowa tu o nowych funkcjach, zaprojektowanych w celu zwiększenia jej wydajności na słabszych komputerach. "Sleeping Tabs" i "Startup Boost" to rozwiązania, które zostały stworzone specjalnie pod kątem upłynnienia korzystania z oprogramowania.

Sleeping Tabs to funkcja, która automatycznie przełącza nieużywane karty w stan uśpienia. Rozwiązanie to ma spowodować gwałtowne zwolnienie zasobów systemowych, w przypadku gdy pozostawiona na pasku strona, przez długi czas była nieaktywna. W momencie chęci powrotu, "uśpiona" karta natychmiast zostanie załadowana ponownie do pamięci.

Startup Boost ma natomiast wpłynąć na czas uruchamiania przeglądarki, dzięki wcześniejszemu załadowaniu odpowiednich procesów do systemu. Te mają zostać "uruchamiane" wraz ze startem systemu, jednakże nie powinny być w najmniejszym stopniu odczuwalne dla użytkowników.

Przeglądarka Microsoft Edge 91 powinna być już stopniowa udostępniana klientom na całym świecie.

