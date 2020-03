Microsoft chce ułatwić drukowanie

Amerykański gigant zaprezentował Universal Print – nową metodę umożliwiająca drukowanie z pominięciem serwerów wydruku.

Zdjęcie Microsoft usprawni drukowanie /123RF/PICSEL

O tym jak problematyczna bywa organizacja wydruku w dużych sieciach biurowych, wie chyba każdy, kto miał styczność z tego rodzaju rozwiązaniem. Serwery wydruku, łączące drukarki w jedną sieć, często bywają zawodne. Na szczęście Microsfot wpadł na pomysł przeniesienia całej operacji do chmury za pomocą usługi Universal Print.

Ta korzysta z infrastruktury Azure, a wiec przenosi całą pracę dedykowanych urządzeń do chmury. Korzystając z tej opcji, każda podpięta do sieci biurowej drukarka, automatycznie pojawi się w odpowiednim interfejsie wewnątrz Azure Active Directory. Rozwiązanie to nie tylko może obniżyć koszty wewnątrz firmy, ale też w ogromny sposób ułatwić pracę technikom IT.

Choć usługa nie jest jeszcze dostępna, to jest obecnie w końcowej fazie testowej.