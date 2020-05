Mi AioT Router AC2350 i Mi Robot Vacuum-Mop trafiają do Polski - ile kosztują

Marka Xiaomi Mi wprowadza na polski rynek dwa urządzenia - router Mi AioT Router AC2350 i robota sprzątającego Mi Robot Vacuum-Mop

Zdjęcie Mi Robot Vacuum-Mop /materiały prasowe

Mi Robot Vacuum-Mop



To kolejna propozycja autonomicznego odkurzacza z funkcją mopowania. Urządzenie oferuje ssanie na poziomie 2500Pa i jest wyposażone w zbiornik na kurz o pojemności 600 ml i na wodę o pojemności 200 ml. Dozowanie wody do mycia można ustawić w zależności od poziomu zabrudzenia powierzchni. Dostępne są trzy tryby, które można uruchomić z poziomu aplikacji. Dzięki 15 specjalnym czujnikom i niewielkim rozmiarom (8,2 cm wysokości) Mi Robot Vacuum-Mop z łatwością dotrze do wszystkich miejsc w domu i nie spadnie np. ze schodów. Dzięki algorytmowi (vSLAM), wykonującemu ponad 50 obliczeń na sekundę i pobierającemu informacje z około 30 000 punktów z otoczenia urządzenie szybko zaplanuje najlepszą ścieżkę sprzątania.

Bateria ma pojemność 2600 mAh, a Mi Robot Vacuum-Mop automatycznie wróci do stacji dokującej, kiedy jego akumulator rozładuje się do 20 procent. Następnie, po naładowaniu, zacznie pracę od tego samego miejsca.

Odkurzaczem można sterować za pomocą aplikacji Mi Home lub głosowo, gdyż Mi Robot Vacuum-Mop jest kompatybilny z Asystentem Google i Amazon Alexa.

Sugerowana cena detaliczna Mi Robot Vacuum-Mop wynosi 1299 zł. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od 18 maja.

Mi AioT Router AC2350

Zdjęcie Mi AioT Router AC2350 / materiały prasowe

Urządzenie ma siedem zewnętrznych anten i zapewnia połączenie z siecią Wi-Fi do 1733 Mbps w paśmie 5GHz oraz 450 Mbps w paśmie 2.4GHz. Mi AioT Router AC2350 działa w standardzie Wi-Fi 5 i obsługuje do 128 urządzeń. Router zawiera antenę dedykowaną połączeniem AIoT oraz automatycznie wykrywa nowe urządzenia. Dla stałego połączenia router wyposażono w układ CPU firmy Qualcomm.

Sugerowana cena detaliczna Mi AioT Router AC2350 wynosi 229 zł. Urządzenie będzie dostępne w połowie czerwca.