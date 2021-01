Mężczyzna zapomniał hasła do dysku z Bitcoinami wartymi 240 milionów dolarów

Programista Stefan Thomas zapomniał hasła do swojego dysku, na którym znajdowały się Bitcoiny o łącznej wartości 240 milionów dolarów. Były szef bezpieczeństwa Facebooka zaoferował pomoc w całej sprawie.

Bitcoin od wielu dni rośnie, a jego wartość bije kolejne rekordy. Do kuriozalnej sytuacji doszło, kiedy programista Stefan Thomas zapomniał hasła do swojego dysku, na którym znajdowały się Bitcoiny o wartości ponad 200 milionów dolarów. Programista przechowywał swoją walutę w cyfrowym portfelu IronKey, który po 10 nieudanych próbach szyfrował hasło uniemożliwiając dostęp do portfela.

W przypadku chęci odzyskania swojego bogactwa, Thomas miał tylko dwie szanse, aby odgadnąć poprawnie hasło dostępu.

Analitycy szacują, iż obecnie około 140 miliardów dolarów pozostaje zamkniętych w Bitcoinach, które zostały utracone lub pozostają w portfelach, do których nie można uzyskać dostępu. New York Times poinformował także o przedsiębiorcy, który stracił 800 bitcoinów, kiedy jego znajomy sformatował jego laptopa.

Dzisiejsza wartość takiej ilości kryptowaluty została wyceniona na równowartość 250 milionów funtów.