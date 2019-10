Elektryczne hulajnogi na dobre opanowały ulice miast. Pozwalają stosunkowo szybko i wygodnie przemieścić się po zakorkowanych drogach, a dodatkowo można dzięki nim oszczędzić sporo gotówki. Niestety nie wszystkim się to podoba.

Zdjęcie Co kierowało mężczyzną? Fot. FLPD /materiały prasowe

Osobą wyraźnie niezadowoloną z popularności tego środka transportu okazał się niejaki Randall Thomas Williams z Florydy, który postanowił zdewastować niemal 100 elektrycznych hulajnóg poprzez przecięcie ich przewodów hamulcowych.

Mężczyzna wpadł dzięki prowokacji amerykańskiej policji, która reagując na wcześniejsze zgłoszenia o uszkodzonym sprzęcie, postanowiła podstawić kilka pojazdów pod nadzorem ukrytych kamer.

Niedługo później Williams został nagrany jak manipuluje przy linkach hamulcowych i manetkach urządzeń, co automatycznie przyczyniło się do zatrzymania i przewiezienia do aresztu.



Tam podejrzany poczeka na proces. Jeśli zostanie skazany może zostać zmuszony do zapłaty za naprawę każdej z uszkodzonych hulajnóg. Władzie Miami oszacowały koszt naprawy jednego pojazdu na okło 70 dolarów.