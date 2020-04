Messenger z grupowymi rozmowami na 50 osób

Facebook ogłosił aktualizację swojego popularnego komunikatora, która umożliwia przeprowadzenie wideokonferencji z maksymalnie 50 uczestnikami.

Zdjęcie Z komunikatora Messenger korzysta regularnie na całym świecie miliard osób /123RF/PICSEL

Wybuch epidemii kornawirusa, a tym samym nakaz pozostania w domach przyczynił się do wielkiej popularności komunikatorów internetowych. Wśród nich największym powodzeniem może poszczyć się aplikacja Zoom, która oferuje m.in. tworzenie wideokonferencji na których przebywać może nawet 100 osób jednocześnie. Nic zatem dziwnego, że śladem tym idzie konkurencja.

Między innymi Facebook, który postanowił wydać aktualizację do swojego komunikatora Messenger. Wprowadza ona Messenger Rooms - nowe narzędzie do wideokonferencji, które zwiększa ilość osób mogących brać w nich udział. Pozwala ono na wzajemną rozmowę do nawet 50 osób na jednym czacie, a dodatkowo znosi wymaganie dotyczące posiadania konta na Facebooku. Messenger rozszerza przy tym układ kafelkowy pozwalając na wyświetlanie nawet do 16 użytkowników na komputerze.

Aktualizacja jest wdrażana stopniowo, co oznacza, że nie każdy od razu uzyska dostęp do "większych" spotkań. Mimo wszystko Facebook zapewnił, że niebawem nowa funkcja trafi do wszystkich użytkowników.