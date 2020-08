mBank z problemem – bank pomieszał konta użytkowników

mBank w ostatnim czasie nie ma dobrej passy. Firma znów padła ofiarą błędu, który pozamieniał konta użytkowników - czytamy w serwisie Niebezpiecznik.pl.

Zdjęcie mBank z kolejnym problemem /123RF/PICSEL

W ostatnim czasie mBank zaliczył wpadkę związaną z testowymi komunikatami push pojawiającymi się na smartfonach użytkowników - bank przeprosił oraz podał przyczynę całej sytuacji. Nie trzeba było jednak długo czekać na kolejny problem. Tym razem mBank pozwolił, aby nowi klienci mogli podejrzeć konta... starych klientów. Nowi klienci otrzymali bowiem dostęp do cudzego rachunku.

Reklama

Co gorsza, system pokazywał takie dane, jak imię nazwisko oraz numer telefonu innej osoby. Obecnie nie wiadomo, co było dokładnie przyczyną nadpisania informacji oraz niewłaściwego przydzielenia rachunków do użytkowników.

mBank wydał oficjalne oświadczenie, w którym potwierdza całą sytuację, a także informuje, iż podjął wszystkie kroki, aby zadbać o prawo, interes i bezpieczeństwo klientów. Skala problemu miała być relatywnie niewielka, jednak została zauważona niemalże od razu oraz nagłośniona w sieci.

mBank po raz kolejny przeprosił swoich klientów i zapewnia, że do podobnej sytuacji nie dojdzie.