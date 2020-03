Maski zamiast telewizorów – Sharp chcę pomóc w walce z wirusem

Ze względu na rosnące zagrożenie spowodowane koronawirusem, Sharp postanowił wykorzystać fabryki do produkcji masek antywirusowych.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Zalecenia światowej organizacji zdrowia dotyczące koronawirusa zakładają używanie specjalnych masek antywirusowych. Nic zatem dziwnego, że ze względu na rozwój choroby, ich dostępność drastycznie spadła. Pomoc w tym względzie zaoferował japoński producent elektroniki Sharp, który postanowił wykorzystać swoje fabryki telewizorów do produkcji ochronnej odzieży.

Mimo że same maski nie wystarczą, aby powstrzymać groźnego wirusa, to jednak mogą skutecznie powstrzymać jego rozpowszechnianie. Biorąc to pod uwagę, Sharp planuje wyprodukowanie 150 000 masek każdego dnia.

Co ciekawe na podobne rozwiązanie wpadła także spółka macierzysta Sharpa - marka Foxconn. Jej chińskie fabryki już od jakiegoś czasu postanowiły wspomóc świat w produkcji masek antywirusowych.