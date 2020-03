​Włoska firma specjalizująca się w druku 3D opracowała specjalny adapter, który może pomóc przekształcić maskę do nurkowania w maskę do tlenoterapii. Może to rozwiązać problem dostępności urządzeń do wentylacji, który występuje w całych Włoszech.

Pomysł na zamianę maski do nurkowania w aparat do tlenoterapii powstał w głowie Renato Favero, lekarza ze Szpitala Gardone Valtrompia. Był on w kontakcie z inżynierami z firmy Isinnova, którzy niedawno wyprodukowali przy pomocy drukarki 3D zawory do respiratorów - czytamy w serwisie Futurism.com.

"Doktor Favero podzielił się z nami pomysłem, jak uzupełnić ewentualny niedobór szpitalnych masek CPAP stosowanych do wentylacji pacjentów z COVID-19. Pomysł zakładał stworzenie respiratora awaryjnego wykorzystującego standardową maskę do nurkowania" - czytamy w oświadczeniu firmy Isinnova.



Firma Decathlon produkująca maskę Easybreath od razu wykazała chęci do współpracy. Prototyp sprawdził się, a personel szpitala jest pozytywnie nastawiony na przyszłość. Aby przystosować maskę do nurkowania do roli urządzenia do wentylacji, konieczne jest stworzenie specjalnego adaptera - choćby za pomocą drukarki 3D.



Pomimo wstępnych sukcesów, firma Isinnova nie mówi jeszcze o masowej produkcji. To dlatego, że maska do nurkowania nie ma certyfikatu medycznego, a jest on konieczny, aby wprowadzić urządzenie do szpitali.