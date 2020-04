Jednym z elementów, który stał się synonimem epidemii koronawirusa, jest maseczka. Maseczki ochronne N95, FFP3/N100 oraz maseczki chirurgiczne są ważną częścią naszego ubioru przy wyjściu na zewnątrz - od 16 kwietnia zakrywanie nosa i ust będzie obowiązkowe w Polsce. Ale nie każdy będzie w stanie zakupić maseczkę z atestem. Jak zrobić maseczkę domową metodą?

Koronawirus ​Maseczki antywirusowe i chirurgiczne, maska z filtrem i antysmogowa - czy ochronią nas przed koronawirusem?

Fakt, że osoba zarażona COVID-19 może przechodzić chorobę bezobjawowo, wpłynął na zmianę wskazówek co do ochrony przed wirusem. Maski chirurgiczne, N95, FFP3/N100 w pierwszej kolejności trafiają do pracowników służb zdrowia, którzy potrzebują ich najbardziej w szpitalach i innych obiektach opieki medycznej, a to wpływa na liczbę dostępnych maseczek w aptekach.

Chociaż istnieje wiele różnych samouczków szycia własnej maseczki dostępnych online, to najłatwiejszym przewodnikiem krok po kroku jest ten znajdujący się w "The New York Times", nawet dla laików szycia.



Aby stworzyć odpowiednią maseczkę tkaninową, która przyda się do podstawowych zadań takich jak robienie zakupów, wystarczy kilka drobnych rzeczy, które każdy z nas na pewno ma w swoim domu:



Co potrzebujemy?:



- przybory do szycia, tj. igła i nici lub maszyna do szycia,

- nożyczki,

- klipsy/szpilki krawieckie/agrafki,

- tkanina 50cm x 50cm (lub większa),

- 4 paski do wiązania.

Maseczka - jak ją zrobić w domu?



1. Wypierz i wysusz tkaninę w najwyższej dostępnej temperaturze wody,

2. Złóż wybrany materiał na pół. Powinien mierzyć około 26 cm na 18 cm,

3. Wytnij 4 paski o długości 45 cm i szerokości 2 cm,

4. Złóż pasma wzdłuż na pół i zszyj, aby wzmocnić i wyrównać krawędzie,

5. Przypnij każdy pasek końcówką do rogów materiału,

6. Luźne części pasków połóż wewnątrz prostokąta materiału, który tworzy maseczkę,

7. Umieść drugą warstwę materiału maseczki na pierwszej warstwie przykrywając położone w środku paski,

8. Zepnij ze sobą każdą krawędź materiału szpilką lub agrafką,

9. Zszyj materiał wzdłuż obwodu(tak żeby przeszyć też przypięte końcówki pasków), pozostawiając małą 1,5 cm szczelinę na jednym z boków materiału. Pamiętaj jeszcze wzmocnić paski kilkoma dodatkowymi szwami.

10. Użyj zrobionej szczeliny w materiale, aby wywrócić maseczkę na lewą stronę.

11. Aby maska lepiej dopasowała się do twarzy, złóż na niej zakładki i przepnij szpilkami.

12. Przeszyj materiał parę razy po obwodzie maseczki.

Jeśli masz braki w umiejętności szycia, istnieją inne materiały, których można użyć zamiennie do zrobienia maseczki, antybakteryjna poszewka na poduszkę, szalik, chustka, ręcznik do naczyń lub bawełniana koszulka. Podwójne nakładanie warstw każdego z materiałów może zwiększyć skuteczność filtracji, zwłaszcza ścierki do naczyń.



Nie zapomnijmy dodać sznureczków do wiązania (pomiń gumki, ponieważ bardzo szybko się zużyją przy ciągłym praniu i staną się bezużyteczne), aby umocować maskę tak, jak będzie nam wygodnie.