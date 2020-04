Maseczka a oddychanie - co zrobić, aby lepiej oddychało się z maseczką na twarzy

Zasłanianie ust i nosa sprawiło, że musimy nosić maseczki. Jak w nich prawidłowo oddychać? Maseczka a wysoka temperatura - czy z tym można sobie poradzić. Jaką maseczkę wybrać? Staramy się w zwięzły sposób na to odpowiedzieć.

Maseczka na koronawirusa - jak ją uszyć w domu?

Medycy i inni specjaliści muszą pracować przez wiele godzin w maseczkach, maskach ochronnych lub przyłbicach. Ze względu na wprowadzone regulacje prawne, od 16 kwietnia mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, transporcie publicznym i punktach usługowych. Jednak to, co dla specjalistów jest codziennością, okazuje się problemem dla osób, które nigdy wcześniej nie miały na twarzy maseczek. Co zrobić, jeśli mamy problemy z oddychaniem w maseczce?

Maseczka na twarzy - problem z oddychaniem

Należy oddychać na tyle spokojnie, na ile pozwala na to sytuacja. Jeśli znajdziemy się w stresującej sytuacji, warto poświecić przynajmniej 60 sekund na stabilizację oddechu. Sam oddech powinien być głęboki, a nie płytki. Co to oznacza? Należy oddychać przez nos, biorąc pełny wdech i wydech. Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, bo osoby nie przyzwyczajone do noszenia maseczek, często zupełnie nieświadomie, nie wykonują pełnego wdechu i wydechu. Po kilkunastu minutach - lub szybciej - zaczynamy przez to mieć problemy z oddychaniem przez maseczkę.

Kto może mieć problemy oddychaniem przez maseczkę?

Przede wszystkim wszyscy posiadający problemy z układem oddechowym (astma lub inne schodzenia z tej grupy). Problemy mogą pojawić się u alergików (przewlekły katar) lub w przypadku chorych zatok. Jeśli mamy problemy podczas oddychania przez maseczkę, należy zastosować inny model. Jeśli to nie pomoże - należy skontaktować się z lekarzem.

Maseczka a wysoka temperatura

Nie ma sposobu, który sprawi, że maseczka zasłaniająca usta i nos przestanie być uciążliwa w sytuacji, kiedy na zewnątrz mamy wysoką temperaturę. Pozostaje jedynie dobrać odpowiednią dla nas maskę (podstawowe rodzaje masek poniżej). Trzeba także, niestety, po prostu przyzwyczaić do pewnych niedogodności.

Rodzaje maseczek

Maseczki antywirusowe (chirurgiczne) jednorazowe Typu II

Wykonane z włókniny polipropylenowej (trzy warstwy). Z filtracją wynoszącą około 98 proc. Na rynku znajdziemy wersje wiązane na troki (z tyłu głowy) - w ten sposób lepiej dopasowuje się do twarzy. Druga wersja to maseczka na gumki. Należy korzystać z nich jak najkrócej.

Maski N95 (maski FFP2)

Droższe od masek chirurgicznych, można w nich przebywać dłużej (do kilku godzin), ale z czasem oddychanie robi się coraz trudniejsze za sprawą gromadzącej się pary wodnej. Filtrują około 95 proc. cząstek.

Wśród lekarzy trwa polemika, czy maski N95 są bardziej skuteczne od masek chirurgicznych. Naukowcy z University of Texas Southwestern porównali skuteczność obu masek. Z raportu przeprowadzonego na podstawie zarażeń w placówkach medycznych wynikało, że wśród osób korzystających z masek N95 wystąpiło 207 zakażeń grypą, a w grupie korzystającej z maseczek medycznych - 193 przypadki zakażeń.

Maski FFP3 wielokrotnego użytku

Aby była skuteczna, powinna posiadać filtr klasy N99 (filtrujący około 99 proc. cząstek). Filtr należy wymieniać regularnie, zgodnie z zaleceniami producenta. Z wymienionych masek to najdroższa z opcji - obecne ceny wynoszą ponad 200 zł.