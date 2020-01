MarsCat – pierwszy bioniczny kot domowy

Chińska firma Elephant Robotics opracowała całkowicie autonomicznego robo-kota, który zachowuje się i reaguje dokładnie tak jak prawdziwy zwierzak.

Zdjęcie MarsCat od Elephant Robotics /YouTube

Mechaniczny kot to tak naprawdę zaawansowane urządzenie, działające pod kontrolą komputera. Podobnie jak prawdziwy odpowiednik może reagować na proste polecenia, towarzyszyć nam w trakcie zabaw, a nawet wykrywać nasz dotyk.

Odwzorowanie zachowania realnego zwierzaka stoi na bardzo wysokim poziomie. MarsCat nie tylko potrafi miauczeć, ale także charakterystycznie ugniatać łapkami miękkie materiały czy nawet zakopywać żwirek z kuwety. Co więcej, autonomicznego kociaka można uczyć nowych czynności poprzez programowanie.

Jak to wygląda w praktyce można zobaczyć na poniższym materiale wideo.



Wideo youtube

MarsCat jest już dostępny na serwisie zbiórkowym Kickstarter. Oficjalnie do sprzedaży ma trafić w tym roku, w cenie wynoszącej ok 1300 dolarów. Co ciekawe, robo-zwierzak znalazł już całkiem spore grono odbiorców.