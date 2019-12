Marka TiVo sprzedała patenty za 3 miliardy dolarów

Znana w USA marka TiVo połączyła siły z koncernem Xperii, tworząc tym samym jedną z największych firm skupujących licencje na świecie. Umowa o wartości 3 miliardów dolarów dotyczyła przede wszystkim patentów.

Zdjęcie Produkty TiVo były niegdyś szalenie popularne w USA /materiały prasowe

Firma TiVo zadebiutowała na rynku w 1993 roku wypuszczając serię nowoczesnych nagrywarek cyfrowych. To co wyróżniało urządzenia amerykańskiej firmy to możliwości nagrywania dowolnego programu telewizyjnego z uwzględnieniem jego godzin nadawania, a także szerokie możliwości wyszukiwania oraz ustawiania harmonogramu. Ogólnie rzecz ujmując oferowała to, co współczesne dekodery ale niemal 26 lat temu.

Podpisana umowa opiewająca na kwotę 3 miliardów dolarów dotyczy przede wszystkim patentów firmy. Zgodnie z nią większość z nich trafi pod skrzydła koncernu Xperii - firmy technologicznej działającej w branży audio/wideo.

To nie pierwszy raz gdy TiVo trafia w obce ręce. W 2011 roku firma została odkupiona przez Rovi za 1,1 miliarda dolarów. Wtedy również chodziło głównie o zapas patentów. Choć Rovi zmieniło nazwę na bardziej rozpoznawalne TiVo, nie wiadomo czy Xperii również zdecyduje się na podobny krok. Wiadomo jednak, że urządzenia marki wciąż będą dostępne w sprzedaży.

Podpisana umowa oraz idąca z tym odsprzedaż patentów oznacza pewien koniec ery urządzeń DVR.