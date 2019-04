Mark Zuckerberg ma pomysły na to, jak regulować treści w sieci

Mark Zuckerberg opublikował specjalny artykuł, w którym podaje on cztery pomysły na to, jak można by regulować treści trafiające do internetu oraz na platformę społecznościową.

Zdjęcie Facebook z nowymi regulacjami dotyczącymi treści /AFP

Zuckerberg uważa, iż rządy państw powinny ustalić specjalne podstawy i zasady dla treści internetowych, a przede wszystkim skupić się na odpowiednim filtrowaniu. Szef Facebooka dodał także, iż powinno być jasne, kto odpowiada za ochronę konkretnych informacji oraz ich swobodny przepływ między wybranymi usługami.

Oprócz tego Mark Zuckerberg planuje stworzenie niezależnej komisji moderacyjnej, która zajmie się minimalizacją szkodliwych treści trafiających do platformy społecznościowej.

Czy apel szefa Facebooka da rządzącym do myślenia? Na ten moment ciężko przewidzieć ich reakcję.