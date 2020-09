Mapy Google ze specjalnym interfejsem samochodowym

Nawigacja Google Maps upodabnia się do mobilnej wersji Android Auto. Od teraz aplikacja będzie korzystać z nowego interfejsu, skierowanego specjalnie dla kierowców.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Nowy interfejs wygląda bardzo podobnie do tego, znanego z systemu Android Auto na smartfony. Główną różnicą jest oczywiście bazowa aplikacja, którą w tym przypadku stanowią Mapy Google.

Od teraz pod głównym ekranem nawigacji będą dostępne nowe przyciski - jeden umożliwia aktywowanie usług głosowych i asystenta Google, a drugi pozwala szybko przenieść się do "ekranu głównego". To właśnie ten stanowi największą zmianę w porównaniu do poprzedniej wersji oprogramowania.

Znajdują się na nim skróty do podstawowych funkcji naszego urządzenia w tym połączeń i wiadomości, a także dostęp do wybranych aplikacji, takich jak odtwarzaczy muzyki czy podcastów. Ekran "Połączenia" zawiera trzy najpopularniejsze kontakty i trzy ostatnie połączenia, z przyciskiem "Zadzwoń do kogoś innego". Menu zawiera także specjalny interfejs dla YouTube Music.

Zdjęcie Android Police / materiał zewnętrzny



Oczywiście w każdej chwili mamy możliwość szybkiego przełączenia się ponownie do nawigacji Google Maps. Całość działa niemal identycznie jak we wspomnianym Android Auto.

Nowy tryb dotarł już do niektórych użytkowników, co zapewne świadczy o przeprowadzanych testach. Obecnie nie wiadomo kiedy zmiany pojawią się na wszystkich smartfonach.