Aplikacja Google Maps już od pewnego czasu oferuje specjalne wskazówki dla rowerzystów, ukazujące najlepsze i najwygodniejsze trasy. Teraz wspomniane udogodnienie łączy się z aplikacją Spin, która umożliwia wypożyczenie elektrycznych rowerów oraz hulajnóg.

Spin to popularna, amerykańska firma należąca do Ford Motor Company, specjalizująca się w udostępnianiu rowerów oraz elektrycznych hulajnóg. Dzięki integracji usługi z Mapami Google, użytkownicy będą mogli w łatwy sposób znaleźć najbliższy pojazd, a następnie zapłacić za jego wypożyczenie w aplikacji. Aplikacja pokaże również, ile czasu zajmie dojście do danego pojazdu oraz jego aktualny stan naładowania.

Nowość zadebiutowała już w USA, Kanadzie, Niemczech i Hiszpanii. Łącznie rozwiązanie obejmie 84 miast. Niestety z uwagi na brak przedstawicielstwa firmy Spin w Polsce, usługa nie będzie dostępna w naszym kraju.

