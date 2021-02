Jakiś czas temu ogłoszono, że popularna aplikacja z mapami otrzyma długo wyczekiwany tryb ciemny. Jak się okazuje – funkcja ta trafia właśnie na urządzenia z androidem.

Zdjęcie Mapy Google z trybem ciemnym /materiały prasowe

Niebieskie światło emitowane z ekranów naszych smartfonów nie sprzyja spaniu, dlatego też wiele firm wprowadza do swojego oprogramowania funkcję "trybu nocnego". Jedną z nich jest marka Google, która już rok temu udostępniła ciemny tryb w swojej aplikacji Google Maps dla garstki wybranych użytkowników. Jak się okazuje - rozwiązanie to trafia właśnie do wszystkich.

Na pierwszy rzut oka całość prezentuje się bardzo dobrze, a ciemny tryb wyraźnie odróżnia ulice od budynków. Dzięki temu zachowuje wymaganą czytelność i przede wszystkim wygląda przejrzyście.

Ciemna kolorystyka nie dotyczy jedynie mapy nawigacyjnej, ale także całego dostepnego interfejsu. Wszystkie jasne kolory akcentów zostały zamienione na bardziej stonowane pastele. Do ustawień dodano przełącznik, który umożliwia korzystanie z Map w trybie ciemnym przez cały czas lub nigdy - w zależności od naszych preferencji.

Google twierdzi, że ciemny motyw jest obecnie wdrażany i w nadchodzących tygodniach trafi do użytkowników na całym świecie. Obecnie nie ma jednak oficjalnego komunikatu dotyczącego funkcji na telefony z systemem iOS.



