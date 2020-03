Mapa koronawirusa - szybki dostęp do najważniejszych informacji

Badacze z uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, stworzyli interaktywną mapę umożliwiającą śledzenie codziennych zachorowań na chorobę zakaźną COVID-19, wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jeśli chcemy mieć szybki dostęp do mapy z ważnymi informacjami, możemy skorzystać z prostej funkcji przeglądarki internetowej.

Zdjęcie Wizualizacja nowego koronawirusa i mapa Global Cases by Johns Hopkins CSSE /materiały prasowe

Warto być na bieżąco z informacjami na temat wirusa, a tym bardziej mieć świadomość, w których państwach skupisko zachorowań jest największe. Właśnie w tym celu powstała specjalna, interaktywna mapa, która na bieżąco informuje użytkownika o kolejnych zarażeniach.

Mapa gromadzi dane spływające z internetowych baz WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i CDC (amerykański Centers for Disease Control and Prevention), a następnie wizualizuje je na interaktywnym interfejsie.

Witrynę można znaleźć pod tym adresem WWW. Jak uzyskać do niej szybki dostęp bez konieczności każdorazowego uruchamiania przeglądarki?

Zdjęcie Jak uzyskać szybki dostęp do mapy koronawirusa? / INTERIA.PL

Jak to zrobić na przykładzie Google Chrome w systemie Windows 10:

1. Wejść na wymienioną stronę,

2. W menu przeglądarki z prawego, górnego rogu (kliknąć "w trzy kropki"), wybrać opcję "Więcej narzędzi",

Zdjęcie / materiały prasowe

3. W kolejnym okienku wybrać "Utwórz Skrót",



4. Wpisać nazwę, która nam pasuje i kliknąć "Utwórz",



Zdjęcie / INTERIA.PL

5. Następnie możemy przypiąć utworzony skrót do Paska Zadań systemu Windows 10, aby mieć szybki dostęp do mapy.

COVID-19

Zdjęcie Dezynfekcja na lotnisku w południowokoreańskim Taegu / AFP

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Zakażenia odnotowano od tego czasu m.in. w Korei Południowej, Iranie, Iraku, Izraelu, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze, Tajwanie, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii. W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa.

Wszystkie informacje o wirusie można znaleźć w specjalnym raporcie Interii