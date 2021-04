Małpa grająca w Ponga - Neuralink demonstruje swoje postępy

Nowy startup Elona Muska zaprezentował efekty swoich wieloletnich badań. Zespołowi udało się podłączyć małpę do komputera, by umożliwić jej granie w gry za pomocą własnego umysłu.

Reklama

Zdjęcie Makak "Pager" podczas testów / Neuralink /YouTube

Neuralink to najnowsze osiągnięcie ekscentrycznego milionera. Firma, która obecnie składa się z około 100 osób, od lat stara się opracować specjalny rodzaj implantu mocowanego do mózgu, który miałby ułatwiać kontrole urządzeń elektronicznych za pomocą myśli. Rozwiązanie takie miałoby w przyszłości pomóc osobom sparaliżowanym lub cierpiącym na choroby układu nerwowego.

Reklama

Jakiś czas temu badaczom z Neuralink udało się podłączyć specjalny mikrochip do mózgu świni. Dziś zaprezentowano film, w którym widzimy podobnie "zaprogramowaną" małpę.

Naukowcy podłączyli specjalny mikrochip do mózgu małpy. Implant został wszczepiony w obszary dłoni i ramion kory ruchowej, części mózgu zaangażowanej w planowanie i wykonywanie ruchów. Całość została przytwierdzona do organu za pomocą maleńkich włókien wielkości włosa, z wbudowanymi elektrodami. Przeprowadzony z sukcesem zabieg pozwolił "zaprogramować" małpę do grania w gry wideo.

Zdjęcie Neuralink demonstruje swoje postępy / materiały prasowe

Na zaprezentowanym filmie widzimy zwierzę, które reagując na zewnętrze bodźcie, samodzielnie gra w Ponga - grę komputerowa będąca symulacją tenisa stołowego.

Wideo youtube

W dołączonym poście na swoim blogu, Neuralink twierdzi, że wszystko, co widzimy, opiera się dziesięcioleciach badań. Musk podkreślił przy tym, że zwierzak ani przez moment nie cierpiał lub był nieszczęśliwy, a samo miejsce wszczepienia implantu jest praktycznie niewidoczne.

Neuralink - więcej informacji

W sierpniu 2020 roku Elon Musk zaprezentował pierwszy działający implant w ramach firmy Neuralink. Pierwsze badania kliniczne sprzętu od Neuralink mają zostać przeprowadzone na pacjentach posiadających uszkodzenia rdzenia kręgowego - aby upewnić się, iż sprzęt jest w pełni bezpieczny. W dłuższym okresie czasu, Nowa Technologia ma pozwolić im odzyskać sprawność, a nawet przywrócić pełny ruch przy wykorzystaniu drugiego implantu umieszczonego w kręgosłupie.

Największym wyzwaniem firmy pozostaje stworzenie urządzenia, które nie będzie ulegało degradacji oraz będzie w stanie pracować przez dziesięciolecia w nienaruszonym stanie. Firma zatrudnia coraz więcej inżynierów od robotyki, elektryków oraz programistów. Pierwsze badania kliniczne na ludziach mają rozpocząć się na przestrzeni najbliższych miesięcy.