Mała zmiana, duże konsekwencje - system MCAS zniszczył Boeinga 737 Max

System MCAS, który pierwotnie miał usprawnić lot Boeinga 737 Max, przyczynił się do śmierci ponad 300 osób. Jak doszło do tej sytuacji i przede wszystkim… czy można było jej zapobiec?

Boeing 737 Max to samolot, który od paru miesięcy stoi na ziemi i nie zapowiada się, aby w kolejnych tygodniach powrócił on do służby powietrznej. Efekt domina, który ciąży nad amerykańskim producentem rozpoczął się już po pierwszej tragedii indonezyjskiej linii Lion Air, a dokładnie sześć miesięcy później cała konstrukcja została zrównana z ziemią przez następny wypadek - katastrofę samolotu Ethiopian Airlines 302 ze 157 osobami na pokładzie. Pojedynczy, uszkodzony czujnik zamontowany na poszyciu samolotu przyprawił pilotów o walkę, która zakończyła się nieodwracalnym nurkowaniem samolotu ku ziemi.

Po tysiącach przypuszczeń, dokumentów, raportów i domysłów, na horyzoncie zaczyna pojawiać się odpowiedź. Boeing zdecydował się na agresywne zmiany i naniósł poprawki do swojego samolotu, które stały się finalnie jego własnym egzekutorem. Piloci testowi, regulatorzy, inżynierowie, a także wszystkie inne osoby uczestniczące w całym procesie rozwoju samolotu Boeing 737 MAX pozostały z pytaniami i niewiedzą dotyczącą działania systemu MCAS. Czy obu katastrofom można było więc zapobiec jeszcze na powierzchni ziemi?

Chaos i błędne decyzje

W rozmowie z The New York Times, pracownicy Boeinga oraz FAA - najważniejszej organizacji związanej z komercyjnym lotnictwem - potwierdzili najgorsze przypuszczenia. Każda z wymienionych osób założyła, że system MCAS działa w oparciu o większą liczbę czujników niż tylko jeden i rzadko, jeśli w ogóle aktywuje się samodzielnie. W oparciu o te błędne założenia, inżynierowie i urzędnicy podjęli w późniejszym okresie krytyczne decyzje wpływające nie tylko na projektowanie, ale również certyfikację samego samolotu, a także szkolenia przeznaczone dla pilotów, którzy mieli usiąść w kokpicie Boeinga 737 MAX.

Zdjęcie Uziemione Boeingi na lotnisku w Seattle / AFP

Słowa, które padają najczęściej z ust pilotów testowych pracujących nad modelem 737 MAX brzmią tak: "to wszystko nie ma sensu".

Inżynierowie zajmujący się pracą nad skonstruowaniem nowej wersji najpopularniejszego samolotu świata skupiali się na swojej pracy oraz poszczególnych etapach rozwoju. Pośpiech oraz chaos informacyjny pozostawił ich bez pełnego obrazu oraz wizji katastrofy, której można było zapobiec jeszcze zanim pierwszy 737 MAX opuścił hangar i stanął na pasie startowym. Idąc dalej, sprawa wygląda jeszcze gorzej. Boeing miał bowiem nie ujawnić organizacji FAA zmiany, którą naniósł do systemu MCAS. Chwilę później przedstawiciele lotniczego giganta poprosili o usunięcie opisu systemu z podręcznika przeznaczonego dla pilotów. Co zrobiło FAA? Oczywiście się zgodziło.

Konsekwencje?

Większość pilotów siadających za sterami Boeinga 737 MAX nie miała pojęcia o istnieniu systemu i wadliwym oprogramowaniu. Aż do pierwszej katastrofy w październiku 2018 roku.

Od samego początku system MCAS miał być oprogramowaniem, które uruchamiałoby się jedynie w rzadkich warunkach sprawiając, iż sam samolot byłby w stanie płynniej przeprowadzać niektóre ruchy w powietrzu. Oprogramowanie opierało się na wielu czujnikach: między innymi tych, które są odpowiedzialne za mierzenie przyspieszenia czy też "angle of attack" - kątem ruchu powietrza względem cięciwy powierzchni nośnej skrzydła umożliwiającej swobodny lot. W przypadku przeciągnięcia, czyli nagłej utraty siły nośnej, system MCAS miał pomóc pilotom w ucieczce z danej sytuacji i sprawić, że dalszy lot będzie kontynuowany w bezpieczny sposób - bez ryzyka katastrofy.

Finalnie Boeing zdecydował się usunąć odczyt danych z wybranych sensorów i postawił na te, które zostały dostarczone bezpośrednio przez wspomniany czujnik kąta natarcia. Tym samym podstawowe zabezpieczenia zniknęły. Piloci testowi zamknięci w symulatorach nie rozumieli, w jaki sposób rozszerzenie działania MCAS wpłynęło na ich bezpieczeństwo. Urzędnicy odpowiedzialni za regulację i certyfikację nie przeprowadzili formalnej oceny bezpieczeństwa nowej wersji MCAS. Wiele osób zapiera się po fakcie, że postąpiłoby inaczej wiedząc, że system zbiera dane tylko z jednego z dwóch dostępnych czujników.

Rzeczownik, który padł z ust inżyniera odpowiedzialnego za rozwój systemu MCAS jest dość dobitny. Według niego, to "szaleństwo".

MCAS został powołany do życia jeszcze w 2012 roku - podczas projektowania i rozwoju Boeinga 737 MAX, na długo przed jego oficjalną certyfikacją i wprowadzeniem do służby.

Podczas tego okresu, pilot testowy Ray Craig, emerytowany lotnik marynarki wojennej był odpowiedzialny za testowanie zachowania samolotu w określonych sytuacjach. Siedząc w symulatorze miał on między innymi sprawdzić, jak 737 MAX zachowuje się podczas agresywnego unikania przeszkód oraz ucieczki z wiru powietrznego stworzonego przez silnik innego samolotu. Tego typu sytuacje zdarzają się rzadko w komercyjnym lotnictwie, niemniej jednak FAA wymaga, aby każdy samolot radził sobie z nimi sprawnie i bez większych przeszkód.

Boeing 737 MAX nie radził sobie zbyt dobrze z obiema sytuacjami - głównie przez zastosowanie w nim większych silników. Aby rozwiązać ten problem, firma postanowiła postawić na oprogramowanie MCAS. System miał działać w tle, a piloci nie musieli wiedzieć, że rozwiązanie faktycznie się tam znajduje. Rayowi Craigowi nie spodobało się, że Boeing chce umieścić w samolocie system, który przejmuje kontrolę nad sterownością oraz cechami aerodynamiki podczas lotu. Zamiast tego, pilot testowy proponował klasyczne rozwiązania mechaniczne. Inżynierowie Boeinga po przeprowadzeniu testów w tunelu aerodynamicznym uznali, że proponowane przez lotnika patenty na poprawę sytuacji nie zadziałają. Craig ustąpił - problematyczne sytuacje miały zdarzać się w powietrzu tak rzadko, że sam MCAS nie byłby w zasadzie potrzebny. Jego automatyczne uruchomienie się miało być świętem.

Zdjęcie Piloci mieli dostęp do testów 737 MAX na symulatorach / materiały prasowe

Wielka moc, to także wielka odpowiedzialność

Deszczowego dnia, pod koniec 2016 roku tysiące pracowników Boeinga zebrało się na pasie startowym obok fabryki producenta w mieście Renton. Wszyscy mieli obserwować pierwszy, udany i jednocześnie dziewiczy lot testowy samolotu 737 MAX. Główny pilot testowy Ed Wilson oznajmił tego samego dnia, iż operacja zakończyła się sukcesem. Następca Raya Craiga miał mieć pewność, że Boeing 737 MAX spełni oczekiwania klientów firmy, ale także i samych pasażerów mogących korzystać z większego komfortu w trakcie lotu. Po kilku tygodniach od wypowiedzenia tych słów, Wilson musiał je jednak zmienić. Okazało się, że samolot nie radzi sobie z lotem z małą prędkością. To sytuacja, w której teoretycznie łatwiej o "przeciągnięcie" i utratę siły nośnej. Zwołano specjalne spotkanie.

Podczas posiedzenia w Boeing Field na terenie Seatle, Ed Wilson powiedział inżynierom, że problem musi zostać rozwiązany. W odpowiedzi zaproponowano... MCAS. Omówiono zastosowanie oprogramowania w nowych scenariuszach testowych oraz podczas lotu i postanowiono wdrożyć sam system do samolotu. MCAS musiał działać prawidłowo podczas niskich prędkości. Ta zmiana oznaczała, że pojedynczy czujnik kąta natarcia stał się wyrocznią w sprawie poprawnego działania systemu.

Korzystanie z MCAS przy niższych prędkościach wymusiło także nadprogramowe dodanie mocy i możliwości samemu systemowi tak, aby skuteczniej mógł on zarządzać danym komponentem samolotu. Oryginalna wersja MCAS mogła przesuwać powierzchnie sterowe (stabilizator) maksymalnie o około 0,6 stopnia w 10 sekund. Usprawniona, nowa wersja systemu mogła przesunąć je z kolei już o 2,5 stopnia w tym samym czasie. To kolosalna różnica.

Boeing odmówił komentarza na temat tego czy przyznanie MCAS większej mocy sprawiło, że stał się on bardziej niebezpieczny i potężny w kontekście lotu.

FAA bez zająknięcia zatwierdziło poprzednią wersję MCAS i nie wiedziało o zmianach w zakresie mocy systemu, które zostały naniesione przez amerykańskiego producenta. Nie podjęto także żadnego, wewnętrznego audytu bezpieczeństwa oraz testów, aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak należy. Urzędnicy zapierają się, że wszystkie kroki zostały wykonane zgodnie z procedurą.

Co gorsza, podczas testów usprawnionego już systemu MCAS nikt nie sprawdził sytuacji, w której oprogramowanie aktywuje się w momencie uszkodzenia lub zbierania błędnych danych przez czujnika kąta natarcia. Problemu, który wystąpił zarówno w przypadku katastrofy lotu Lion Air, jak i Ethiopian Airlines. Boeing zawarł w swojej instrukcji stwierdzenie, że tego typu zdarzenie faktycznie jest niebezpieczne, jednak MCAS może aktywować się błędnie nie więcej niż raz na 10 milionów godzin lotu.

Statystyka zadziałała przeciwko wszystkim.

Zdjęcie Skutki działania MCAS były katastrofalne / AFP

Boeing broni się, jak może

Boeing broni systemu MCAS od samego początku - również po pierwszej katastrofie lotu Lion Air na terenie Indonezji. Podczas "gorącego" spotkania ze związkiem pilotów w American Airlines, które miało miejsce w listopadzie, dyrektorzy Boeinga odrzucili obawy pilotów związane z działaniem oprogramowania. Według wiceszefa Boeinga, Mike Sinetta, zarówno piloci, jak i MCAS to część jednego systemu, a człowiek w tym wypadku miał być kopią zapasową, która mogła zapobiec niebezpieczeństwu.

Cztery miesiące po tym spotkaniu, drugi Boeing 737 MAX rozbił się na terenie Etiopii. Kilka dni później każdy wariant tego samolotu został uziemiony na całym świecie.

W ramach poprawki Boeing przerobił system MCAS tak, aby bardziej przypominał on swoją pierwotną wersję. Od teraz oprogramowanie będzie mniej agresywne i wykorzysta dane dostarczane przez dwa czujniki kąta natarcia umieszczone na poszyciu samolotu. Amerykańska firma wierzy, iż 737 MAX wróci w powietrze jeszcze na przestrzeni 2019 roku.