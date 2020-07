Wybrani użytkownicy po aktualizacji Windows 10 do wersji 2004 mają dziwny problem z połączeniem internetowym.

Zdjęcie Windows 10 z problemami z informacją na temat Internetu /123RF/PICSEL

Microsoft znów wprowadził błąd w jednej ze swoich aktualizacji. Windows 10 w wersji 2004 (duża, majowa aktualizacja) wyświetla błąd stanu łączności sieciowej. Użytkownicy, którzy posiadają problem skarżą się, iż ikona wskazuje, że nie ma połączenia z internetem, a Microsoft nie jest w stanie wyjaśnić całej sytuacji.

Sytuacja ma być niezależna od tej, która spowodowała problemy u użytkowników próbujących połączyć się przy pomocy VPN. Mimo, iż system Windows 10 informuje wszystkie osoby o tym, iż ich połączenie internetowe nie działa... w rzeczywistości działa ono dokładnie tak, jak powinno. Microsoft ma obecnie badać całą sytuację i rozwiązywać problem - amerykańska firma ma wiedzieć o nim już od dawna.

Niestety na ten moment jedyne, co pozostaje użytkownikom to czekanie na to aż Microsoft zdiagnozuje problem oraz wdroży odpowiednią poprawkę. W ostatnim czasie użytkownicy Windows 10 zmagali się z wieloma problemami związanymi z oprogramowaniem na komputery.