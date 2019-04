Majowa aktualizacja dla Windows 10 z blokadą urządzeń peryferyjnych

Microsoft zablokuje urządzenia peryferyjne w przypadku majowej aktualizacji dla systemu Windows 10. Oprogramowanie nie zainstaluje się w momencie, w którym do komputera będą podłączone dyski zewnętrzne, pendrive’y lub karty SD.

Microsoft chce uchronić użytkowników przed niewłaściwym przypisaniem dysku twardego do instalacji aktualizacji na maj 2019 roku. Firma nie będzie rozpoczynała instalacji w momencie, w którym Windows 10 wykryje, że do komputera podłączone są urządzenia peryferyjne. Jak więc to zmienić? Wystarczy jedynie wyjąć dodatkowe pamięci i ponowić proces aktualizacji systemu.

Kolejne duże aktualizacje dla Windows 10 w przyszłości nie będą wymagały od użytkowników wyjmowania pamięci, dysków oraz kart SD.