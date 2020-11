MacOS Big Sur jest już dostępny dla wszystkich

Najnowsza wersja systemu operacyjnego na komputery z jabłkiem w logo trafiła do dystrybucji. Główne zmiany dotyczą wyglądu oraz dedykowanych aplikacji.

Zdjęcie MacOS Big Sur /materiały prasowe

macOS Big Sur to spora aktualizacja dla komputerów Apple. Technologiczny gigant zdecydował się na przeprojektowanie dolnej części ekranu oraz docka, który doczekał się nowych ikon. Najważniejsza zmiana to jednak centrum powiadomień oraz sterowania - przypominają one teraz rozwiązania znane z iPhone’a oraz iPada. Jak widać amerykańska firma chce dążyć do wizualnej unifikacji swojego oprogramowania.

Nowy wygląd systemu operacyjnego dodaje nowe funkcje prywatności, a także aktualizuje podstawowe aplikacje, takie jak Safari, Mapy i Wiadomości. Warto także pamiętać, że Big Sur ma maksymalnie wykorzystać możliwości procesora M1, który zadebiutuje w najnowszych modelach MacBook Air, MacBook Pro i Mac mini.

Aktualizacja macOS Big Sur trafiła na sprzęty takie, jak MacBook (2015 i nowszy), MacBook Pro (koniec 2013 i nowszy), MacBook Air (2013 i nowszy), Mac Mini (2014 rok i nowszy), i Mac (2014 rok i nowszy), iMac Pro oraz Mac Pro.

Jeśli posiadasz któryś z wymienionych komputerów, możesz zaktualizować oprogramowanie za pomocą opcji aktualizacji oprogramowania w preferencjach systemowych.