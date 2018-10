MacBook Air z ekranem Retina i nowa linia Maca Mini

Użytkownicy w końcu się doczekali. Apple wreszcie zdecydowało się na dodanie ekranu Retina do MacBooka Air. Dodatkowo, po czterech latach Apple postanowiło odświeżyć Maca Mini i wyposażyć go w najnowsze technologie.

Zdjęcie Tim Cook, CEO Apple, prezentuje nowe Macbooki Air /AFP

MacBook Air to dla wielu komputer kultowy, ale brak ekranu o rozdzielczości odpowiedniej do dzisiejszych standardów był problemem dla potencjalnych kupców. To już przeszłość. Nowy MacBook Air ma ekran Retina o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli.



Reklama

W środku znajdziemy procesor Intel Core i5 ósmej generacji, do 1,5 TB wbudowanej pamięci i do 16 GB RAM. Sprzęt nadal będzie miał ekran o przekątnej 13,3-cala, ale rozmiar Aira zmniejszył się o 17 procent.



Apple twierdzi, że Air będzie pracował do 12 godzin bez ładowania.



Najtańszy model (8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej) ma kosztować 5999 złotych. Premiera? 7 listopada.





Zdjęcie Macbook Air ma do dzisiaj bardzo wielu fanów / AFP

Każdy z nowych Maców Mini będzie mógł być konfigurowany przez użytkownika jeszcze przed zakupem. Do wyboru dostaniemy procesory cztero lub ośmiordzeniowe. Pod względem pamięci operacyjnej RAM, nowe komputery Apple startują z 32 GB RAM na pokładzie - w najwyższej konfiguracji Mac Mini przeznaczony na 2018 rok jest w stanie działać z 64 GB RAM. Amerykańska firma udostępni także użytkownikom dyski twarde SSD o wielkości do 2 TB.

Zdjęcie Mac Mini / AFP

Na pokładzie komputera znalazło się również miejsce na cztery porty Thunderbolt 3, wejście HDMI oraz dwa porty USb typu A. Apple dodało również specjalny czip T2 mający zapewnić większe bezpieczeństwo danych.

Ile trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt? Cena podstawowego modelu to 3999 zł . Premiera 7 listopada.

Zdjęcie Mac Mini / materiały prasowe