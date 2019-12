Dawne czasy dłubania przy zepsutych urządzeniach w celu naprawy dawno minęły. Obecnie awaria jakiegokolwiek nowego sprzętu najczęściej kończy się jego wymianą. Na szczęście najmocniejszy komputer od Apple pozwala na więcej.

Zdjęcie Apple Mac Pro /materiały prasowe

Znany serwis sprzętowy iFixit postanowił rozebrać nowego Maca Pro i pochwalili go za łatwość w dostępie do podzespołów. Nowy komputer amerykańskiej firmy wyjątkowo sprawnie radzi sobie z rozbiórką czego powodem jest wysokiej klasy modułowa obudowa, zaprojektowana specjalnie pod kątem wymiany części. Dziennikarze iFixit ocenili nowego Maca Pro na 9 w 10-stopniowej skali wyznaczającej łatwość naprawy, co czyni go jednym z najłatwiejszych do naprawy produktów Apple w historii.

Nowy Mac Pro działa w oparciu o 28-rdzeniowy procesor Intel Xeon oraz 300W mocy wraz z specjalnie zaprojektowanymi przez producenta systemami chłodzenia. Do tego wszystkiego można dorzucić pamięć o wielkości do 1,5 TB, a także osiem slotów na magistrali PCI-E pozwalających na instalację kart rozszerzeń. Producent zapewnia, iż komputer jest w stanie działać z czterema kartami graficznymi jednocześnie.

Najtańsza konfiguracja Maca Pro kosztuje około 5 tysięcy dolarów - w przeliczeniu na złotówki daje to ponad 20 tysięcy złotych.