Mac Pro - Apple odświeża linię komputerów za 20 tys. zł wzwyż

Po wielu latach oczekiwania, Apple odświeżyło komputer dla profesjonalistów – Mac Pro. Urządzenie będzie dostępne w potężnej specyfikacji i wysokiej cenie.

Zdjęcie Apple Mac Pro /materiały prasowe

Nowy Mac Pro działa w oparciu o 28-rdzeniowy procesor Intel Xeon oraz 300W mocy wraz z specjalnie zaprojektowanymi przez producenta systemami chłodzenia. Do tego wszystkiego można dorzucić pamięć o wielkości do 1,5 TB, a także osiem slotów na magistrali PCI-E pozwalających na instalację kart rozszerzeń. Apple oferuje również dwa gniazda USB typu C, Thunderbolt 3 oraz USB typu A i złącze mini-jack. Producent zapewnia, iż komputer będzie w stanie działać z czterema kartami graficznymi jednocześnie.

Wideo Apple Mac Pro

Reklama

Najtańsza konfiguracja Maca Pro na 2019 rok ma kosztować około 6 tysięcy dolarów - w przeliczeniu na złotówki daje to ponad 22 tysiące złotych.