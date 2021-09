Luksusowy supersterowiec poleci na biegun północny

W Przestworzach Powstaje największy na świecie sterowiec napędzany wodorem

Sterowce będące niegdyś szalenie popularnym środkiem komunikacji, dziś stanowią zaledwie ciekawostkę turystyczną. Ich rozwój jako formy podniebnego transportu zatrzymała słynna katastrofa z 1937 roku, kiedy to to doszło do zapłonu LZ-129 Hindenburga. W pamiętnej tragedii nad stanem New Jersey zginęło 13 pasażerów i 22 członków załogi i członek załogi naziemnej. Hindenburg miał 200 000 m³ wodoru w 16 zbiornikach. Teraz jednak szwedzka firma lotnicza OceanSky Cruises ogłosiła, że istnieje szansa na powrót tych potężnych maszyn i to w o wiele bezpieczniejszej formie.

Skandynawskie przedsiębiorstwo od lat koncentruje się na redukcji emisji dwutlenku węgla w przemyśle lotniczym. Jednym z ostatnich odkryć firmy jest specjalna mieszanka lżejszych od powietrza, niepalnych gazów, których wyprodukowanie jest dużo tańsze od często obecnie wykorzystywanego helu. Biorąc to pod uwagę, OceanSky planuje zrewolucjonizować przemysł lotniczy i przy pomocy swoich superluksusowych sterowców, stworzyć sieć bezemisyjnego transportu wycieczkowego.

Sterowce naturalnie nie wymagają lądowisk ani specjalnych portów do zadokowania - tak, jak ma to miejsce w przypadku łodzi czy samolotów. Konstrukcje napędzane innowacyjną mieszanką będą mogły docierać do nawet najdalszych części świata i to w sposób całkowicie przyjazny dla środowiska.

Zdjęcie OceanSky Cruises / materiały prasowe

Każdy z pojazdów będzie miał osiem podwójnych kabin o powierzchni 10 m², które będą wyposażone w duże panoramiczne okna, prywatną łazienkę oraz garderobę. Podłoga głównego pokładu sterowca ma być dodatkowo przeszklona, co umożliwi pasażerom podziwianie krajobrazów w trakcie trwania podróży.

Pierwszy lot firmy odbędzie się na biegun północny. Trasa z norweskiej prowincji Svalbard ma potrwać aż do 38 godzin. Na samym biegunie załoga oraz pasażerowie spędzą sześć godzin.

Zdjęcie OceanSky Cruises / materiały prasowe

Niestety nie ma żadnych informacji na temat ceny takiej podróży. Można się jednak domyślić, że kwoty te, nie będą należeć do niskich.