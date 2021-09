Ludzie słyszą głosy - dziwny błąd w Mapach Google

Google Maps jest najbardziej popularną nawigacją samochodową na świecie. Jest przede wszystkim darmowa, dokładna i posada wiele przydatnych funkcji, a twórcy cały czas ją rozwijają. Nawigacja Google cieszy się zaufaniem milionów kierowców, zatem musi być pozbawiona błędów i niezawodna. Tym razem twórcom powinęła się noga.

Użytkownicy aplikacji Google Maps z całego świata zgłaszają problem ze swoim systemem nawigacji. Wielu kierowców było ostatnio świadkiem niecodziennego błędu. Podczas używania Map Google z głośników smartfona zaczęły wydobywać się dziwne dźwięki. Wielu użytkowników zamiast standardowego męskiego głosu nawigacji, usłyszało jak kieruje ich mężczyzna z wyraźnym indyjskim akcentem. Niektórzy nawet uznali, że ich nawigacja... jest nawiedzona - czytamy w serwisie Androidpolice.

Błąd nie zainfekował każdego smartfona, więc nie każdy mógł być jego świadkiem. Co więcej, nie dotyczy on jednej konkretnej wersji Google Maps. Problemu doświadczyli użytkownicy zarówno smartfonów z Androidem, jak i iOSem. Google odpowiada na wiele zapytań użytkowników Twittera, którzy spotkali się z tą niedogodnością. Firma jest świadoma błędu i dokłada wszelkich starań, by jak najszybciej go naprawić.