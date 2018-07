Londyńska policja rozpoczyna testy systemu rozpoznawania twarzy na ulicach

Szef londyńskiej policji zapowiedział oficjalne rozpoczęcie testów automatycznego systemu rozpoznawania twarzy, który zacznie działać na ulicach. Mimo, iż technologia niesamowicie często się myli, to dostanie ona swoją szansę.

Według The Register, komisarz brytyjskiej policji Cressida Dick poinformowała, iż system rozpoznawania twarzy na ulicach raczej nie doprowadzi do większej ilości aresztowań, jednak na pewno warto go przetestować i sprawdzić, jak działa tego typu technologia. Londyńska policja użyje rozpoznawania twarzy podczas imprez masowych, meczów, koncertów oraz festiwali - mobilne kamery CCTV będą także w stanie skanować zgromadzenia oraz tłumy ludzi. Wszystko to po to, aby spróbować dopasować obraz twarzy do zdjęcia pojedynczej, wybranej osoby.

Na ten moment technologia doprowadziła do dwóch poprawnych dopasowań, jednak nie przełożyły się one na aresztowania. Wszystkie systemy rozpoznawania twarzy są monitorowane przez funkcjonariuszy policji na bieżąco - tak, aby zapobiec pomyłkom.

Nie wiadomo czy Londyn wprowadzi system monitorowania i rozpoznawania twarzy na stałe do swoich kamer rozsianych po całym mieście. Wszystko wskazuje na to, że rządzący w Wielkiej Brytanii będą mimo wszystko optować za opisywaną technologią AFR.