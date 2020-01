Space Force ma być specjalną siłą kosmiczną Stanów Zjednoczonych, przygotowaną do obrony lub prowadzenia działań wojennych w przestrzeni kosmicznej. Właśnie zaprezentowano logo formacji.

Zdjęcie US Space Force vs Star Trek /materiał zewnętrzny

Pochwalił nim się sam prezydent Donald Trump, który opublikował na Twitterze zdjęcie okraszone odpowiednim podpisem. Niedługo po tym wydarzeniu internet obiegły pierwsze zdjęcia porównujące logo nowoutworzonej siły do charakterystycznego logo gwiezdnej floty z popularnego serialu Star Trek. Według obrońców - jest to w pełni świadoma inspiracja i swoiste "mrugnięcie okiem" do fanów telewizyjnego dzieła.



USA dąży do utworzenia nowego, kosmicznego oddziału wojskowego już od 2018 roku, kiedy to prezydent Donald Trump wydał stosowne rozporządzenie w tym temacie. Space Force ma być podległe pod Departament Sił Powietrznych.