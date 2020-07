Logitech zrezygnuje ze swojego projektu opierającego się o pilot do asystenta głosowego Alexa. Po 30 września sprzęt stanie się w zasadzie bezwartościowy.

Zdjęcie Logitech Harmony Express /materiały prasowe

Logitech tłumaczy swoją decyzję brakiem "spełnienia odpowiednich oczekiwań" producenta. To katastrofalna wiadomość dla ludzi, którzy wydali 250 dolarów na Harmony Express? Okazuje się, że nie. Właściciele pilota otrzymają pełen zwrot pieniędzy od producenta, niezależnie od tego kiedy go kupili - o ile oczywiście posiadają dowód zakupu. Osoby posiadające Harmony Express mogą wymienić pilota na Harmony Elite, który jest warty ponad 300 dolarów. To wszystko brzmi bardzo fair ze strony producenta.

Harmony Elite od Logitech to pilot, który umożliwia sterowanie inteligentnym domem oraz współpracuje z urządzeniami Amazon Alexa, aby zapewnić sterowanie za pomocą głosu. Jeśli taka zmiana nie spodoba się użytkownikom, wtedy też mogą oni wystąpić o pełen zwrot pieniędzy. Wniosek musi zostać złożony do 31 grudnia.