Logitech G Pro X Wireless - test

Dostępne już od pewnego czasu słuchawki Logitech G Pro X zdołały zyskać opinie, jednego z najlepszych headsetów gamingowych na rynku. Czy bezprzewodowa wersja urządzenia okaże się równie dobra?

Słuchawki już dawno stały się nieodzownym elementem wyposażenia komputera. Urządzenia te nieraz w ogromnym stopniu przewyższają najlepszej jakości zestawy głośnikowe, a każdy z nas wie jak ważnym elementem w codziennej multimedialnej rozrywce jest dźwięk.

Reklama

Wie to także marka Logitech, która tworzy zestawy słuchawkowe od niemal samego początku jej istnienia. Doświadczenie w tym temacie udowodniła m.in. headsetem Logitech G Pro X, który zadebiutował w 2019 roku i niemal z miejsca zyskał ogrom pozytywnych recenzji. Idąc za sukcesem, firma postanowiła wydać bezprzewodową wersję wspomnianych słuchawek.

Wysoka jakość wykonania

Na pierwszy rzut oka, Logitech G Pro X Wireless nie różnią się wyglądem od swojego starszego brata. Mamy tu więc nauszniki wykonane z wysokiej jakości plastiku, udekorowane metalową i chropowatą nakładką z literą "G". Pałąk urządzenia, to dobrze znane rozwiązanie z systemem regulacji skokowej. Został on obszyty specjalną pianką, zachowującą pamięć kształtu głowy. Same muszle natomiast wzorowo przylegają do ciała, a dodatkowo posiadają możliwość wymiany nausznic. Poza standardowymi, wykonanymi ze sztucznej skóry, w zestawie znajdziemy także dodatkowy komplet, z materiału.

Oprócz dodatkowych nauszników, w opakowaniu znajdziemy także przypinany mikrofon, wykonany z elastycznego ramienia i zakończony piankową nakładką. Standardowy, czarny nadajnik USB z logiem Logitecha i kabel USB - USB-C do ładowania słuchawek.

Zdjęcie Logitech G Pro X Wireless / INTERIA.TV

Ten ostatni podpina się do lewej muszli, na której znajdują się wszystkie pozostałe elementy sterujące. Wśród nich jest przełącznik zasilania, pokrętło głośności, przycisk wyciszania mikrofonu, oraz odpowiedni port ładowania. Zabrakło niestety portu 3,5 mm, więc zapomnijcie o podpięciu słuchawek, do np. smartfona. Szkoda.

Wysokiej jakości dźwięk

Szkoda, bowiem bezprzewodowe Logitech G Pro X, brzmią równie dobrze jak ich "okablowany" odpowiednik. Zestaw obejmuje 7.1-kanałowy symulowany dźwięk przestrzenny z DTS Headphone i niemal niezmierzoną ilość funkcji ustawienia dźwięku za sprawą oprogramowania Logitech G Hub.

Słuchawki mieliśmy okazję przetestować podczas słuchania różnorakiej muzyki, oglądania filmów, oraz oczywiście grania. W każdym przypadku wynik był znakomity, a po ręcznym podkręceniu odpowiednich opcji w sterownikach, zmieniał się w niemal doskonały.

Zdjęcie Logitech G Pro X Wireless / INTERIA.PL

Ogromne wrażenie sprawia wspomniana technologia dźwięku przestrzennego, dzięki której w niemal każdej grze, bez problemu jesteśmy w stanie usłyszeć, z którego konkretnego miejsca dobywają się dane odgłosy. Nadbiegający z prawa, czy lewa przeciwnicy są niemal od razu lokalizowani, wystrzały broni brzmią wyraźnie, a w przypadku gier wyścigowych, można wychwycić niemal każdy stukot czy najazd na tarkę. Co więcej, w przypadku tego rozwiązania, otrzymujemy możliwość pełnej konfiguracji źródeł dźwięku, a także testowania na bieżąco naszych zmian. Jeśli jednak nie czujemy się dobrze w samodzielnych ustawieniach, oprogramowanie umożliwia wybór jednego z kilku predefiniowanych trybów. Podobna dowolność konfiguracji istnieje także w klasycznym formacie dźwięku, pozwalając niemal dowolnie zmieniać akustykę i brzmienie słuchawek.

Niestety są też wady. Włączenie trybu dźwięku przestrzennego, w dużym stopniu pogarsza brzmienie muzyki zapisanej w formacie stereo. Wszystko dlatego, że dźwięk przestrzenny zależy od wydajności odtwarzanej zawartości. W przypadku standardowych plików stereo, oprogramowanie korzysta z wybranego trybu DTS Super Stereo, który delikatnie rzecz ujmując nie do końca się sprawdza. Na szczęście oprogramowanie umożliwia nam aktywację dźwięku przestrzennego przy jednoczesnym wyłączeniu trybu DTS Super Stereo i wtedy wszystko wraca do normy.

Zdjęcie Logitech G Pro X Wireless / INTERIA.PL

Wysokiej klasy mikrofon

Podobnie jak w przypadku modelu przewodowego, również Logitech G Pro X Wireless zapewnia wsparcie technologii Blue Voice. To nic innego jak rozbudowany, trzypasmowy korektor dla mikrofonu, obejmujący regulowane funkcje przetwarzania.

Za pomocą oprogramowania G Hub, możemy niemal dowolnie modyfikować takie funkcje jak filtry, redukcje szumów, ekspander, de-esser czy limiter. Producent zapewnia także spory wybór z góry ustalonych, wstępnych ustawień.

Bez wątpienia rozwiązanie stosowane w testowanych słuchawkach, jest jednym z najlepszych dostępnych na rynku. Przetwarzany dźwięk jest czysty, pełen szczegółów, a za sprawą wspomnianej konfiguracji, możemy go dopasować do naszych potrzeb. Nie jesteśmy zadowoleni z naszego tembru głosu? Przesuwamy kilka suwaków i już brzmimy jak wysokiej klasy radiowiec. Ogromy plus.

Zdjęcie Logitech G Pro X Wireless / INTERIA.TV

Wysokiej klasy zestaw słuchawkowy

Śmiało można założyć, że Logitech G Pro X Wireless to po prostu bezprzewodowy odpowiednik klasycznych słuchawek G Pro X. Zestaw posiada wszystkie możliwe zalety przewodowego zestawu, oferując wysoką jakość z doskonałą technologią dźwięku przestrzennego, świetny mikrofon i niebanalny design. Przy tym wszystkim oferuje wygodę zestawu bezprzewodowego, z całkiem niezłym wynikiem żywotności baterii, po naładowaniu. Producent gwarantuje niemal 25 godzin ciągłego odtwarzania, bez konieczności ładowania i nasze testy to potwierdziły.

Niektórzy użytkownicy mogą narzekać na brak portu 3,5 mm, inni zapewne będą niepocieszeni faktem, że najlepsze efekty dźwiękowe, uzyskamy dopiero po przebrnięciu przez ustawienia oprogramowania. No i jest jeszcze cena. Logitech G Pro X Wireless zostały wycenione na 799 zł. To dużo, zwłaszcza, że model przewodowy da się już kupić poniżej 450 zł. Mimo to, jeśli szukamy naprawdę dobrych, bezprzewodowych słuchawek do gier, Logitech G Pro X Wireless będą strzałem w dziesiątkę.

Zdjęcie Logitech G Pro X Wireless otrzymał REKOMENDACJĘ serwisu Interia Technologie / INTERIA.PL

Plusy Wykonanie

Design

Jakość dźwięku

Dźwięk przestrzenny

Mikrofon

Blue Voice Minusy Wysoka cena

Brak portu 3,5 mm

Czasami trzeba pokombinować z konfiguracją by uzyskać najlepszy efekt

Cena Logitech G Pro X Wireless: 799 zł