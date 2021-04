Lody Ekipa - co to jest?

Do sprzedaży trafiły na nowo lody firmy Koral sygnowane przez zespół youtuberów znany m.in. jako Ekipa Fritza. Wraz z pojawieniem się produktu w sieci Lidl, ruszyła maszyna zakupów napędzana przez młodocianych fanów. Doszło do przepychanek - wynika z opublikowanych w serwisie Tik Tok filmików.

Youtuberzy oraz infulencerzy promujący konkretne produkty nie są niczym nowym. Tym razem padło na lody firmy Koral, a konkretnie serię Lody Ekipa. Najpierw trafiły one do sprzedaży w sieci Biedronka, a dzisiaj - 26 kwietnia - znalazły się w sklepach Lidla. Lody kosztują 1,69 zł i szybko trafiły w ręce klientów. Jak wynika z filmików umieszczonych w serwisie Tik Tok, w niektórych sklepach doszło do przepychanek przy lodówkach.

Ekipa Friza, to grupa polskich youtuberów założona w 2018 roku przez Karola Friza Wiśniewskiego z Krakowa. Początkowo Friz nagrywał filmy związane z tematyką gier, a obecnie jego kanał z lifestylowymi filmami śledzi ponad 4 miliony subskrybentów. Materiały, które pojawiają się na jego kanale osiągają ponad 50 milionów wyświetleń, a na Instagramie obserwuje go ponad 2,5 miliona internautów.



- Friz i jego ekipa już całkowicie utożsamiali się z produktem jaki sygnują, byli do niego totalnie przekonani i autentyczni w jego promocji, bo autentyczność dla obu stron była i jest kwestią kluczową - mówi Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu firmy Koral - podsumowuje akcję w materiałach prasowych Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu firmy Koral.



W zeszłym tygodniu w serwisie aukcyjnym Allegro pojawiły się opakowania po lodach Ekipa, niektóre z papierków miały zawrotne sugerowane ceny sprzedaży, łącznie z sumą 99 999 zł - ten fakt należy traktować jako żart lub ewentualnie element marketingowy całej akcji. Możliwe, że niektóre z pojawiających się w sieci filmików również mogą być częścią zaplanowanej akcji, jednak obiektywna popularność produktu promowanego przez gwiazdy YouTube'a rzeczywiście jest dostrzegalna.

