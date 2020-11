LG wprowadza PuriCare Air Purifier na rynek międzynarodowy

LG postanowiło wprowadzić swój oryginalny oczyszczacz powietrza na twarz na rynek międzynarodowy. Jak działa ta konstrukcja?

Zdjęcie Nowy oczyszczacz na twarz od LG /materiały prasowe

W odpowiedzi na pandemię COVID-19, LG wprowadziło do sprzedaży w Azji oczyszczacz powietrza w postaci zaawansowanej maski na twarz - całość została oznaczona jako PuriCare Air Purifier. Producent zapewnia, iż cała konstrukcja korzystająca z dwóch filtrów H13 HEPA jest w stanie zablokować do 99,95 proc. zanieczyszczeń oraz wirusów trafiających do naszych ust i nosa. LG sprzedaje swój oczyszczacz na twarz jako część serii urządzeń PuriCare, które działają na zasadzie stacjonarnej.

Cała konstrukcja do działania wymaga stosownej elektroniki - w tym przypadku PuriCare Air Purifier korzysta z wbudowanego akumulatora o pojemności 820 mAh. Nie wiadomo, ile dokładnie sprzęt jest w stanie działać na jednym ładowaniu, ale producent zapewnia, że energii wystarczy na cały dzień.

Różne części maski koreańskiego producenta można zdjąć lub bezproblemowo wymienić. Nie wiadomo, ile trzeba będzie za ten sprzęt zapłacić w Europie.