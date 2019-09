LG otwiera pierwszy europejski Brand Store w Warszawie

​Firma LG uroczyście otworzyła swój pierwszy Brand Store w Europie. Na jego lokalizację wybrano Galerię Klif w Warszawie.

Zdjęcie LG Brand Store w Warszawie /materiały prasowe

Warszawski LG Brand Store to pierwszy stacjonarny salon firmy nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Został zaprojektowany z myślą o wymagających klientach, a jego otwarcie to strategiczny krok w pozycjonowaniu marki w kategorii premium.



- Dzisiejsze uroczyste otwarcie LG Brand Store to wielki i strategiczny dzień dla naszej firmy - jest to pierwszy LG Premium Brand Store nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Bardzo się cieszę, że LG Polska otwiera nową erę pozycjonowania marki dóbr luksusowych na lokalnym rynku i staje się jednocześnie europejskim liderem w podejściu do klientów premium. Pozwoli to umocnić pozycję LG w segmencie produktów luksusowych, a także zwiększy dostępność najbardziej zaawansowanych produktów jakie LG posiada na świecie. Od teraz będą one dostępne również w Polsce - powiedział Howard Lee, Prezes LG Electronics Central Eastern Europe i LG Electronics Polska.



LG Brand Store jest kolejnym kanałem sprzedaży produktów producenta, obok sieci partnerskich i sklepu online marki. Firma bardzo intensywnie współpracuje z największymi sieciami elektroniki na rynku masowym. Jednakże doświadczenia marki wskazują na rosnące zapotrzebowanie na produkty z wyższej półki w elektronice konsumenckiej, a jednocześnie brak odpowiedniego miejsca, w którym mogłyby zostać odpowiednio zaprezentowane.

Co więcej, raporty rynkowe wskazują, iż wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce rośnie - w 2018 roku wartość ta była szacowana na kwotę niemal 24 mld zł, co w porównaniu z rokiem 2017 daje wzrost o 13,8 proc. Według prognoz, do 2021 roku w Polsce może mieszkać 1,6 miliona osób zamożnych, a ich dochód brutto może wzrosnąć do 381,1 mld zł.



W uroczystym otwarciu LG Brand Store udział wzięła Ambasador Republiki Korei Południowej w Polsce Mira Sun, która wyraziła nadzieję, że pozytywne stosunki pomiędzy Polską a Koreą będą kontynuowane i wzmacniane. Pani Ambasador wyraziła nadzieję, że LG w Polsce jako marka premium osiągnie sukces taki jak w Korei Południowej. Dzisiejsze uroczyste otwarcie jest potwierdzeniem dobrych stosunków pomiędzy krajami.



LG Brand Store został zlokalizowany na pierwszym piętrze warszawskiej Galerii Klif.

Wraz z otwarciem Brand Store, LG zaprezentowało premierową odsłonę linii LG Signature. Na tę wyjątkową i wielokrotnie nagradzaną na całym świecie rodzinę urządzeń składają się pierwszy na świecie telewizor OLED 8K, telewizor OLED W9, pralko-suszarka, lodówko-zamrażarka oraz winiarka.



