LG 32GK850F i 32GK650F - monitory gamingowe na PGA 2018

Podczas tegorocznych targów PGA w Poznaniu zaprezentowano premierowe dwa modele 32-calowych monitorów gamingowych LG - 32GK850F oraz 32GK650F.

Zdjęcie LG 32GK zaprezentowany w Poznaniu na PGA 2018 /INTERIA.PL

Najnowsze modele monitorów LG (32GK850F oraz 32GK650F) charakteryzują się ultraszybkim czasem odświeżania dla płynnej gry w tempie 144 Hz z zachowaniem wysokiej jakości obrazu bez rozmyć i powidoków. Dzięki funkcji 1ms Motion Blur Reduction, monitor tworzy efekt jaki można porównać do wyświetlenia 240 klatek filmu, co skutecznie eliminuje powidoki i ogranicza rozmycie obrazu.

Reklama

LG zaimplementowało wiele funkcji, które pozwolą graczom być zawsze o krok przed przeciwnikiem. Liczy się nie tylko płynność obrazu, ale również ułatwienie ludzkim oczom uchwycenia każdego momentu akcji. Najnowsze monitory LG posiadają m.in. technologię FreeSync, która eliminuje rozrywanie i zacinanie obrazu będące efektem różnic między szybkością generowania kolejnych klatek przez kartę graficzną, a możliwością wyświetlania ich przez monitor. AMDFreeSync zapewnia płynniejszy ruch postaci i innych elementów w grach nawet przy wymagających ustawieniach. Dzięki trybowi Dynamic Action Sync, oko gracza uchwyci w czasie rzeczywistym każdy moment akcji. Zminimalizowane opóźnienie sygnału wejściowego pozwoli na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację w grze.



Premierowe modele monitorów LG są wyposażone również funkcje, których nie spotkamy w standardowych tego typu urządzeniach do codziennych zastosowań. Obydwa modele - 32GK850F i 32GK650F - wyposażone są w tzw. Crosshair, czyli dodatkowy celownik generowany przez monitor w miejscu, w które wycelowana jest broń. Pozwala na szybkie i precyzyjne oddanie strzału, wszędzie tam gdzie liczy się każdy ułamek sekundy, a dostęp do celownika w grze jest utrudniony lub wręcz nie ma go wcale. Menu ekranowe OnScreen Control pozwala kilkoma kliknięciami myszy regulować ustawienia obrazu. Opcja My Display Presets pozwala na przypisanie indywidualnych ustawień monitora do konkretnych aplikacji.



Najnowsze monitory LG dbają także o wzrok gracza - technologia Flicker Safe chroni oczy przed wyczerpującym migotaniem zaś Reader Mode chroni przed nadmiarem męczącego niebieskiego światła. Zaawansowane sterowanie podświetleniem praktycznie eliminuje męczący oczy efekt migotania obrazu.



Zdjęcie Monitor gamingowy LG na PGA 2018 / materiały prasowe

Niezwykle istotnym elementem każdej rozgrywki jest jakość kolorów, czerni i nasycenia barw. Dzięki nim gracze mogą jeszcze skuteczniej wypatrywać i precyzyjniej celować w przeciwników. Funkcja Black Stabilizer zapewni pełną widoczność, nawet gdy gracz przemierza najciemniejsze lokacje. Automatycznie wykryte ciemne obszary zostaną rozjaśnione na tyle, by nie zaburzyć klimatu rozgrywki, a jednocześnie pozwolą dostrzec czyhające na gracza przykre niespodzianki. Gdy zaś scena stanie się zbyt jasna, na przykład podczas wybuchu granatu błyskowego, monitor częściowo wygasi efekt prześwietlenia, tak groźnego dla graczy FPS.



Funkcja ta w pełni rozwija skrzydła zwłaszcza w grach RTS. Dzięki 6-Axis Control, czyli zaawansowanemu zarządzaniu kolorami możemy precyzyjnie dostroić nawet pojedynczy kolor wyświetlany na ekranie. Oddzielna regulacja odcienia i nasycenia każdego z kolorów: czerwonego (Red), zielonego (Green), niebieskiego (Blue), szafirowego (Cyan), amarantowego (Magenta), żółtego (Yellow) [R/G/B/C/M/Y] pozwala na perfekcyjne dostrojenie monitora.



Model 32GK850F jest wyposażony w technologię HDR, umożliwiającą odtwarzanie materiałów o jasności sięgającej 400 nitów i szerokiej przestrzeni barw. To przepaść, w porównaniu z konwencjonalnymi monitorami o jasności 250 nitów. Monitor ten może również wyświetlać materiały w formacie HDR10 będącym standardem HDR dla komputerów PC. Monitor 32GWK850F przekształci zwykły materiał na wysokiej jakości obraz HDR. Jest to możliwe dzięki zaawansowanym algorytmom jakości obrazu, w tym Tone Mapping i ULTRA Luminance.