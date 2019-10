Lenovo ThinkPad T490s – test

Lenovo ThinkPad T490s to na pierwszy rzut oka idealny sprzęt do mobilnej pracy. Jak więc to urządzenie radzi sobie w codziennym użytkowaniu oraz w drodze?

Seria komputerów ThinkPad od lat kojarzona jest z solidnością oraz bardzo dobrą jakością wykonania. I nie inaczej jest tym razem. Lenovo ThinkPad T490s to przedstawiciel typowego segmentu biznesowego okraszony industrialnym designem. Komputer jest lekki, ale jednocześnie pozwala na naprawdę sporo w codziennej pracy. Czy ThinkPadowi T490s udało się więc przetrwać testy?

Wygląd i obudowa

Lenovo ThinkPad T490s jest zaskakująco lekki. Urządzenie wazy 1,27 kilograma i posiada około 16 ilimetrów grubości. Całość obudowy została wykonana z magnezu oraz włókna węglowego. Sam laptop nie wygina się w żaden sposób, a jego konstrukcja jest bardzo solidna - nic nie trzeszczy oraz nie porusza się podczas użytkowania. Sprzętu nie da się także otworzyć za pomocą jednej ręki.

Na obudowie ThinkPada T490s zabrakło pełnowymiarowego złącza Ethernet (przejściówka znajduje się w zestawie) oraz czytnika kart micro SD. Zamiast tego znajdziemy tutaj USB typu C, Thunderbolt 3, USB typu A oraz HDMI i standardowe gniazdo audio. Producent zaimplementował także skaner linii papilarnych oraz możliwość zasłonięcia kamerki internetowej. W obudowie znalazły się także dwa głośniki o mocy 1W.

Największym plusem komputera Lenovo jest klasyczna, absurdalnie wygodna klawiatura. Posiada ona bardzo miękki, ale jednocześnie dobrze wyczuwalny skok. T490s idealnie nada się dla osób, które dużo piszą i zajmują się szeroko pojętym wprowadzaniem tekstu. Pisanie na klawiaturze opisywanego modelu to prawdziwa przyjemność.

Ekran

Lenovo ThinkPad T490s korzysta z 14-calowego wyświetlacza działającego w rozdzielczości ful HD. Urządzenie pokrywa 99 procent palety barw sRGB oraz 78 AdobeRGB. Sam panel jest ponadprzeciętnej jakości i pozwala na komfortową pracę zarówno w słońcu, jak i w biurze oraz innych, zamkniętych pomieszczeniach. W testowanym przeze mnie modelu nie było ekranu dotykowego, jednak sprzęt ten istnieje również w wersji z dotykowym panelem.

Specyfikacja i wydajność

Lenovo ThinkPad T490s korzysta z procesora Intel Core 8 generacji. Jednostka ta jest co prawda mobilną wersją układu, jednak w codziennych zadaniach sprawdza się ona naprawdę dobrze. Testowany przeze mnie egzemplarz posiadał 8 gigabajtów pamięci RAM na pokładzie i choć na papierze wydaje się być to małą ilością, w rzeczywistości nie miało żadnego znaczenia. Edycja tekstu, przeglądanie stron internetowych czy też oglądanie filmów odbywało się płynnie i bez żadnego problemu. Wiele otwartych kart przeglądarki, jednoczesne słuchanie muzyki oraz prosta edycja zdjęć nie robi na ThinkPadzie T490s żadnego wrażenia. Warto także pamiętać, iż ten sprzęt posiada możliwość dołożenia większej ilości pamięci operacyjnej.

Za sprawne działanie komputera odpowiada system operacyjny Microsoft Windows 10.

Bateria

Podczas korzystania z opcji, która zapewnia dłuższe działanie sprzętu na baterii nie miałem problemów, aby "wycisnąć" z ThinkPada T490s około od 6 do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu. W przypadku najprostszych zadań czas ten może spokojnie wydłużyć się nawet do 10 godzin. Zmiana trybu z naciskiem na wydajność powodowała jednak nieco szybsze uciekanie procentów z akumulatora. Ładowarka dołączona do zestawu z komputerem nie posiada dużych rozmiarów - można ją spokojnie zmieścić do plecaka i nie obawiać się o dodatkowe kilogramy.

Podsumowując: ThinkPad T490s radzi sobie bardzo dobrze na baterii. To prawdziwie mobilny sprzęt.

Czy warto?

Lenovo ThinkPad T490s udowadnia, iż jest prawdziwym sprzętem z segmentu biznes. Znajdziemy tu świetną jakość wykonania, rewelacyjną klawiaturę, solidny zestaw portów oraz niezły touchpad. Na plus warto zaliczyć dodatkowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa oraz wyświetlacz pozwalający także na cyfrową rozrywkę. Jedyną przeszkodą dla niektórych osób może być wysoka cena. T490s jest jednak sprzętem bez większej ilości kompromisów.

Cena: około 5299 zł

Podsumowanie

Lenovo ThinkPad T490s to świetny sprzęt dla wymagających osób. Inwestycja w komputer zwraca się lepszą ergonomią pracy oraz pewnością, iż na laptopie można polegać. To idealna propozycja dla użytkowników biznesowych oraz tych osób, które potrzebują wydajnej konstrukcji do pracy z dala od biurka.