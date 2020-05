Łatka Windowsa 10 powoduje kolejne problemy

Jak donoszą użytkownicy - najnowsza aktualizacja Windowsa 10, oznaczona numerem KB4556799, powoduje szeroki zakres problemów. Na szczęście wiemy jak im zaradzić.

Zdjęcie Windows 10 z felerną aktualizacją /123RF/PICSEL

"Niebieski ekran śmierci", migotanie ekranu, podmiana czcionek systemowych, uruchamianie systemu w trybie awaryjnym, błędnie działający Outlook, czy szczególnie niefajny błąd "tymczasowego" profilu. To tylko niektóre z problemów związanych z najnowszą aktualizacją systemu Windows 10.

Choć na obecną chwile nie wiadomo u jak dużej ilości osób one występują, to samo ich pojawienie jest mocno niepokojące. Na szczęście w tym przypadku istnieje możliwość odinstalowania problematycznej łatki i przywrócenie systemu do poprzedniej wersji. Jak to zrobić?

Wybierz przycisk Start i w polu wyszukiwarki systemowej, wpisz historię aktualizacji i wybierz "wyświetl historię aktualizacji".

W oknie dialogowym Ustawienia / Wyświetl historię aktualizacji wybierz opcję "odinstaluj aktualizacje".

W oknie dialogowym Zainstalowane aktualizacje znajdź i wybierz KB4556799 i wybierz przycisk Odinstaluj.

Uruchom ponownie urządzenie.