Na rynek trafia router Lanberg AC1750, urządzenie pozwala na dwupasmowy transfer łącznie nawet do 1750 Mbps. Na standardowym paśmie 2.4 GHz można oczekiwać przepustowości na poziomie do 450 Mbps. Bardziej wymagające aplikacje skorzystają z pasma 5 GHz, uzyskującego przepustowość do 1300 Mbps.

Zdjęcie Lanberg AC1750 /materiały prasowe

Zastosowanie kilku anten odbiorczo-nadawczych MIMO pozwala na zwiększenie możliwości sieci, a automatyczne przełączanie szerokości pasma ma gwarantować stabilność transmisji. Gdy w pobliżu funkcjonuje wiele sieci Wi-Fi, mogą one wpływać na siebie niekorzystnie. Dlatego router automatycznie zmieni częstotliwość z 40 MHz na 20 MHz, unikając tak wzmożonej retransmisji. Urządzenie bazuje na technologii Beamforming, która tworzy wiązki danych i nakierowuje je na urządzenia odbierające. Do dyspozycji mamy również sprzętowy NAT zapewniający błyskawiczne i pozbawione opóźnień połączenia.

Router Lanberg AC1750 umożliwia stworzenie czterech dodatkowych sieci bezprzewodowych dzięki funkcji gościa. Każda z nich może należeć do innego VLAN, co umożliwia podłączenie np. dekodera telewizyjnego. Z drugiej strony, łatwy w obsłudze harmonogram pozwala na dokładne ustalenie czasu działania Wi-Fi i tworzenie szczegółowych reguł, zwiększając poziom ochrony. Konfiguracja zawiera także wiele innych opcji od trybu rodzicielskiego po dostosowanie filtrowania dostępu według (dwupoziomowy panel) preferencji administratora.

Cena za router Lanberg AC1750 oscyluje w granicach 215 zł.