Kto w Europie jest liderem piractwa?

45 proc. młodych Litwinów świadomie pobierało treści z nielegalnych źródeł w Internecie i dany wskaźnik jest największy w krajach Unii Europejskiej, wynika z badania Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Ponad połowa młodych Europejczyków (51%) twierdzi, że nigdy nie pobierała żadnych pirackich treści z sieci. Podobną analizę przeprowadzono w 2016 roku i wówczas było to 40%.

Reklama

EUIPO przeprowadziło wywiady z młodymi ludźmi w wieku od 15 do 24 lat, mieszkającymi w 28 krajach UE, skupiając się na ich nawykach związanych z Internetem. W szczególności pobieranie lub przesyłanie strumieniowe filmów, seriali i muzyki z nielegalnych witryn.



Wśród Litwinów była największa liczba osób naruszających prawo. 45% respondentów przyznało, że świadomie korzysta z nielegalnych stron w Internecie (w 2016 r. było to 40%), a tylko 29% stwierdziło, że nigdy nie korzystało z pirackich treści.



Za Litwinami są młodzi Estończycy (39%), Grecy i Portugalczycy (po 34%). Młodzi ludzie z Polski zajęli 23. miejsce w tym rankingu z liczbą 19% na równi ze Słowacji i Finlandii.



Badanie pokazało, że piractwo internetowe jest najmniej rozpowszechnione w Niemczech, gdzie tylko 13% młodych użytkowników celowo pobiera nielegalne treści. Kolejne kraje to Wielka Brytania (14%), Malta (15%) i Rumunia (18%).