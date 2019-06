Krytowaluty mają problem

Z badania firmy Kaspersky wynika, że wielu klientów chciałoby korzystać z kryptowaluty, ale powstrzymuje ich brak wiedzy. Ponadto wiele osób, którym wydawało się, że wiedzą, na czym to wszystko polega, później zrezygnowało z korzystania z tej technologii. Niemal jedna piąta (18%) zaprzestała, ponieważ proces ten stał się zbyt skomplikowany technicznie.

Wskaźnik stosowania kryptowalut przez klientów na całym świecie spada, mimo że technologia ta posiada zwolenników wśród celebrytów, takich jak Johnny Depp oraz influencerów na YouTubie, takich jak PewDiePie. Wielu klientów wciąż nie do końca rozumie, jak działają kryptowaluty, co hamuje popularyzację tej technologii. Fakt, że cztery na pięć osób (81%) nigdy nie zakupiły kryptowaluty, pokazuje, jak wiele jeszcze dzieli nas od przyjęcia waluty cyfrowej jako powszechnej formy płatności lub inwestycji.

Brak wiedzy może powodować nieufność wobec kryptowaluty jako bezpiecznego sposobu lokowania pieniędzy. Na przykład niemal jedna trzecia (31%) respondentów stwierdziła, że według nich kryptowaluty są dość zmienne i dopiero gdy osiągną stabilność będą skłonni z nich korzystać. Wśród klientów istnieje również powszechne przekonanie, że kryptowaluta nie utrzyma się długo. Jedna trzecia (35%) uważa, że to przemijająca moda, którą nie warto zaprzątać sobie głowy.

Chociaż kryptowaluta prawdopodobnie osiągnęła już apogeum swojej popularności, nadal istnieje zapotrzebowanie na tę technologię. Jedna piąta (20%) badanych stwierdziła, że wprawdzie nie korzysta jeszcze z kryptowaluty, ale chciałaby zrobić to w przyszłości. Jednak klienci nadal mają pewne wątpliwości - często wynikające z obawy, że kryptowaluty wiążą się z realnym ryzykiem dla ich finansów. Na przykład mogą zostać wykorzystane przez oszustów. Około jeden na pięciu badanych (19%) przyznał, że doświadczył cyberataków na giełdy kryptowalut. Ponadto przestępcy tworzą fałszywe e-portfele, przekonując użytkowników do nierozsądnego zainwestowania swoich pieniędzy, a 15% klientów padło ofiarą oszustwa związanego z kryptowalutą.

Popularność oraz rozwój kryptowaluty ulega zahamowaniu ze względu na podatność tej technologii na ataki. Mimo że istnieje na nią duży apetyt, ludzie boją się lokować swoje ciężko zarobione pieniądze w coś, co nie do końca rozumieją lub do czego nie mają zaufania. Ponieważ bezpieczeństwo inwestycji ma kluczowe znaczenie dla klientów, powinni podjąć własne działania w celu zabezpieczenia kryptowaluty. Podobnie jak w przypadku każdego cyberzagrożenia, nic nie zastąpi czujności. Dlatego należy pamiętać, że jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdą, prawdopodobnie prawdą nie jest. Jeśli chcesz handlować kapitałem na jakiejkolwiek giełdzie, zwróć uwagę na bezpieczeństwo poświadczeń swojego konta. Jeśli Twoim celem jest długoterminowa inwestycja lub dokonywanie płatności w cyberwalucie, przechowuj ją w bezpiecznych środowiskach i posiadaj wiele portfeli lub wykorzystuj w tym celu zarówno rozwiązania programowe, jak i sprzętowe. Zachęcamy również firmy kryptograficzne do skutecznego zorganizowania się, aby pokazać, że potrafią chronić inwestycje swoich klientów - powiedział Witalij Mzokow, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Kaspersky.

Aby pomóc zwiększyć stabilność oraz zaufanie do kryptowalut, partnerzy firmy Kaspersky, w tym Merkeleon, opracowali godne zaufania platformy handlowe, platformy aukcji online, giełdy kryptowalut oraz systemy płatności kryptograficznych.

Kryptowaluta z pewnością oferuje korzyści, jednak wielu klientów nie jest ich świadomych ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem oraz nieznajomość stosownej technologii. Branża ta jest niezwykle ekscytująca, a jednocześnie opiera się na zaufaniu. Dlatego niezwykle ważne jest, aby działające w niej firmy podjęły wszelkie niezbędne działania, aby zabezpieczyć swoje sieci oraz zapewnić bezpieczeństwo finansom swoich klientów - powiedział Aleksiej Sidorowicz, dyrektor ds. sprzedaży oraz rozwoju działalności biznesowej, Merkeleon.