KRRiT: Nabywco nowego telewizora - sprawdź jego parametry

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała 16 stycznia br. komunikat, w którym potwierdza, że do 30 czerwca 2022 roku na terenie Polski nastąpi zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dotychczasowy system DVB-T zostanie zastąpiony bardziej nowoczesnym i efektywnym systemem odbioru DVB-T2/HEVC (występującym także pod nazwą H.265 lub MPEG-H część 2).

KRRiT zaleca nabywcom nowych telewizorów (a także zewnętrznych odbiorników), szczególnie tych oferowanych w atrakcyjnych cenach, aby zwracali uwagę na to, czy są one dostosowane do odbioru nowego systemu kompresji obrazu.

Aby odbierać telewizję naziemną, właściciele telewizorów i odbiorników niespełniających wymagań nowego systemu DVB-T2/HEVC, będą musieli liczyć się z koniecznością zakupu nowego urządzenia.

Więcej informacji można znaleźć w poniżej załączonych dokumentach:

Krajowy plan działań zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz w Polsce - dokument Ministerstwa Cyfryzacji (plik PDF).

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (plik PDF).

