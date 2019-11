Krowy otrzymały na oczy zestaw do wirtualnej rzeczywistości

Do sieci przedostały się zdjęcia pokazujące krowy z założonymi goglami do wirtualnej rzeczywistości. Skąd wziął się i co dokładnie ma na celu ten pomysł?

Zdjęcie Krowa z goglami VR / fot. Ministry of Agriculture and Food of the Moscow Region /materiał zewnętrzny

W sieciach społecznościowych zaczęły pojawiać się zdjęcia krów, które posiadają na swojej głowie założone zestawy do wirtualnej rzeczywistości. Całość ma pokazywać eksperyment stosowany na terenie Rosji. Dzięki wykorzystaniu gogli krowy mają nie tylko dawać więcej mleka. Zastosowanie VR ma przełożyć się także na większy spokój wśród zwierząt. Przynajmniej na papierze.

Historia zaczyna się w komunikacie prasowym wydanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Żywności Obwodu Moskiewskiego - temat został szybko podchwycony przez lokalne agencje prasowe i redakcje, takie jak Interfax czy The Moscow Times.

Wszystkie raporty wskazują na to, iż Rosjanie faktycznie testują zestawy do wirtualnej rzeczywistości na krowach. Sytuacja ma miejsce na specjalnych farmach w pobliżu Moskwy. Co ciekawe, gogle do VR zostały przebudowane oraz przystosowane do anatomicznych właściwości krowiej głowy. Podobno zatrudniono także specjalnych projektantów VR, których zadaniem było stworzenie możliwie najbardziej przyjaznego środowiska dla zwierząt. Skoro w ostatnich latach w rolnictwie rośnie tendencja do skupiania się na emocjonalnym dobrostanie zwierząt, to dlaczego nie wykorzystać do tego gogli do wirtualnej rzeczywistości?

Zdjęcie Akcja szybko rozniosła się po sieci / fot. Ministry of Agriculture and Food of the Moscow Region / materiał zewnętrzny

Okazuje się, że cała sprawa może być niczym innym, jak sprytną promocją wydarzenia. Cały projekt został bowiem zorganizowany przez jeden z serwisów zajmujący się propagowaniem nowości powiązanych ze środowiskiem mleczarskim.

Pozostaje tylko pogratulować autorom pomysłowości.