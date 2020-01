Krótki test: Ciśnieniomierz naramienny Hoffen

Sprawdzamy ciśnieniomierz naramienny Hoffen, urządzenie dostępne w sieci sklepów Biedronka. Co potrafi i czy wywiązuje się z powierzonego mu zadania?

W pudełku znajdziemy ciśnieniomierz, mankiet, przewód powietrzny i pokrowiec na cały zestaw. A także cztery baterie AA, konieczne do prawidłowego funkcjonowania ciśnieniomierza. Po włożeniu baterii i podłączeniu przewodu do urządzenia możemy przystąpić do pomiarów.

Po uruchomieniu urządzenia wita nas sztucznie brzmiący głos (wcześniejsze nagranie). Wyniki pomiaru, jak i niektóre komendy, są odczytywane na głos po polsku, co ułatwia obsługę osobom niedowidzącym lub niewidomym. Należy uznać ten pomysł za słuszne rozwiązanie (dźwięk można wyłączyć). Sam zestaw ma przejrzyście napisaną instrukcję w języku polskim

Po przeprowadzeniu badania ekran będzie miał trzy różne kolory: zielony (wszystko w porządku), pomarańczowy (podwyższone ciśnienie) lub czerwony (wysokie ciśnienie). W trakcie prowadzenia pomiaru, wskaźnik ruchu ciała poinformuje nas o tym, czy poruszyliśmy ręką.

Jeśli pomiar przeszedł prawidłowo, zostaniemy poinformowani o poziomie ciśnienia skurczowego, ciśnienia rozkurczowego i pulsu. W przypadku błędnego odczytu (nieregularna praca serca) zostanie wyświetlona stosowna ikona.

Urządzenie umożliwia stworzenie dwóch profilów, dla każdego profilu można zapisać do 192 pomiarów. Po zapełnieniu pamięci najnowsze pomiary zapisywane są w miejsce najstarszych. Mamy możliwość przeglądania wszystkich dokonanych pomiarów.

Zdjęcie Ciśnieniomierz naramienny podczas pomiaru / INTERIA.PL

Podsumowanie



W przypadku opisywanego ciśnieniomierza trudno o jakieś pogłębione testy - urządzenie spełnia swoją podstawową (jedyną) funkcję i - co istotne - jest proste w obsłudze, w pełni zautomatyzowane (na tyle, na ile jest to możliwe). Podsumowując, jak to w przypadku produktów spod marki Hoffen bywa, otrzymujemy niezłą wypadkową ceny do jakości.

Cena:

59,90 zł, urządzenie dostępne w sieci Biedronka do 30 stycznia 2020 lub do wyczerpania zapasów.

Zdjęcie Ciśnieniomierz naramienny Hoffen i mankiet z przewodem powietrznym / INTERIA.PL

Parametry techniczne automatycznego ciśnieniomierza naramiennego Hoffen Urządzenie Automatyczny ciśnieniomierz naramienny z funkcją głosową Model KF-65B Zasilanie 6V, 4 × bateria AA 1,5V (baterie w zestawie) Zasilacz sieciowy 6V 500mA (do nabycia oddzielnie) Wyświetlacz Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (z kolorowym podświetleniem) Sposób pomiaru Metoda oscylometryczna Zakres pomiaru 0 - 37,3 kPa (0 – 280 mmHg)

Wartość tętna: 40 - 199 uderzeń na minutę Zabezpieczenie 37,3kPa (280mmHg) Dokładność Ciśnienie w zakresie temperatur 5 - 40°C: ±0,4 kPa

(3 mmHg) Wartość tętna: ±5% Warunki pracy Temperatura: +5 - +40°C Wilgotność robocza 15% - 85%RH Ciśnienie atmosferyczne: 86 - 106 kPa Warunki przechowywania i transportu Temperatura: -20 - 55°C Zakres wilgotności względnej: 15 - 93%RH Ciśnienie atmosferyczne: 86 - 106 kPa Obwód mankietu Regulowany do 33 cm Masa netto 400 g (urządzenie z rękawem bez baterii) Wymiary zewnętrzne bazy Około 140 x 110 x 75 mm Tryb działania Automatyczne pompowanie, automatyczny pomiar Stopień ochrony Część typu BF mająca kontakt z ciałem Pacjenta Klasa szczelności IP21