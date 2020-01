Krótki test: Canon IVY REC – malutka kamerka dla aktywnych

Japońska firma zaprojektowała kamerkę specjalnie dla miłośników wszelkiego rodzaju outdooru. Canon IVY REC jest poręczna i prosta w użyciu, jednak myśląc o jej zakupie, trzeba znać ograniczenia opisywanego gadżetu.

Reklama

Canon IVY REC to kamera ważąca zaledwie 90 gramów. Urządzenie wyposażone jest w matrycę 13 megapikseli i pozwala rejestrować zdjęcia i filmy Full HD na karcie microSD. Urządzenie jest wodoodporne do głębokości 2 metrów (przez 30 minut) oraz przetrzyma upadek z wysokości do 2 metrów. Czyni to z niej naprawdę ciekawy kąsek dla rejestrujących filmy w trudnych warunkach.

Pierwszą uwagę zwraca oryginalna obudowa urządzenia, wystylizowana na "karabińczyk" wspinaczkowy. Dzięki specjalnemu klipsowi możemy przymocować kamerę do paska, torby czy smyczy. Jest to szalenie wygodne rozwiązanie, pozwalające sięgnąć po urządzenie w każdej chwili. Co ciekawe - sam klips może także służyć jako celownik, co przydaje się ze względu na brak jakiegokolwiek ekranu. To już jednak spory minus urządzenia bowiem ciężko ustawić obiektyw na konkretny element i trzeba bazować w większości na swoim przeczuciu. Canon tłumaczy ten brak chęcią zwiększenia odporności.

Reklama

Użytkowanie kamery jest natomiast szalenie proste i wygodne. Z uwagi na brak ekranu nie musimy skupiać się na poszczególnych opcjach. Za pomocą pokrętła ustalamy, czy interesuje nas zrobienie zdjęcia, nagranie filmu, czy chcemy skorzystać z funkcji łączności bezprzewodowej.



Zdjęcie Canon IVY REC / materiały prasowe

Sama jakość rejestrowanych materiałów pozostawia trochę do życzenia. Chociaż kamera obsługuje rozdzielczość Full HD, to jednak nagrane filmy bywają rozmazane oraz ziarniste. Nie pomaga też brak cyfrowej stabilizacji, co skutecznie utrudnia nagrywanie filmów w ruchu.

Przykładowy film:



Wideo youtube

Standardowo, w przypadku tego typu urządzeń Canon IVY REC potrafi współdziałać z dodatkową aplikacją mobilną, która pozwala dzielić się zarejestrowanymi nagraniami w mediach społecznościowych, a także udostępniać zdjęcia za pośrednictwem kompatybilnych urządzeń z systemem iOS i Android. Aplikacja pozwala też na niewielką edycję zdjęć i filmów, a także na podgląd na żywo. Jednak uwaga - w przypadku nagrywania w ten sposób będziemy zmuszeni do korzystania z rozdzielczości maksymalnie 720p. Co więcej - aplikacja, pomimo łączności Wi-Fi i Bluetooth często zrywa i - niestety - działa ospale.

Podsumowanie

Czy Canon IVY REC może zatem konkurować z kamerami GoPro? Tak, pod warunkiem, że mówimy o cenie, która wynosi ok 580 zł. Również jej wygląd jest szalenie oryginalny, a duży wybór kolorów może się spodobać młodszym osobom. Niestety pozostałe możliwości dosyć odstają od urządzeń producenta. Przeciętna jakość obrazu i słaba stabilizacja to jednak duże wady, gdy mówimy o kamerze dla miłośników outdooru. Natomiast jeśli ktoś szuka niedrogiego i naprawdę małego gadżetu do rejestrowania bardzo podstawowych materiałów wideo - może zastanowić się nad propozycją Canona.