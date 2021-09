Korzystasz ze Smart TV - pojawiła się istotna przestroga

W obecnych czasach urządzenia współpracujące w ekosystemach IoT nie są niczym niezwykłym. Jak wynika z ostatnich raportów, nawet ponad 60 proc. amerykanów posiada telewizory wyposażone w inteligentne funkcje.

Niestety wciąż sporo osób nie zdaje sobie sprawy z powiązanych z tym faktem zagrożeń. Jak każde urządzenie podłączone do internetu, również one zbierają na nasz temat wiele prywatnych danych. Serwisy takie jak Netflix, Hulu czy HBO GO kolekcjonują dane użytkowników i śledzą ich zachowanie podczas przesyłania strumieniowego, aby spersonalizować ich doświadczenia na platformach. W przeciwieństwie jednak do komputerów i telefonów nie posiadają one stosownych zabezpieczeń oprogramowania, co czyni je bardziej podatnymi na wszelkie ataki. Po zainfekowaniu telewizora cała historia przeglądania, hasła i inne prywatne dane są potencjalnie dostępne dla hakerów.

Warto zatem pamiętać, że bezpieczeństwo informacji przechowywanych na takim sprzęcie w dużym stopniu zależy od nas samych. Warto zatem stosować silne hasła, odmienne do poszczególnych aplikacji. Nie zapominajmy także o aktualizacjach oprogramowania.