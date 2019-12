Amerykańska agencja rządowa radzi osobom korzystającym z urządzeń IoT by podłączali je do zupełnie oddzielnej sieci niż ta do której podpięty jest nasz podstawowy sprzęt.

Zdjęcie Ataki na urządzenia internetu rzeczy (IoT) stają się coraz bardziej popularne /123RF/PICSEL

Wszystko to w celach bezpieczeństwa. Urządzenia IoT czyli należące do tzw. "inteligentnego domu" są w dużym stopniu narażone na ataki cyberprzestępców. Podpinając je do osobnej, specjalnie pod tym kątem utworzonej sieci ograniczamy dostęp hakerów do naszych najważniejszych danych. Przełączanie się bowiem pomiędzy sieciami w trakcie ataku może okazać się zbyt trudne dla potencjalnego złodzieja.

Jak to uczynić? Tutaj FBI podaje kilka podstawowych rozwiązań tego problemu. Pierwszym z nich jest oczywiście zakup drugiego routera. O wiele lepszym sposobem jest jednak skorzystanie z tzw. mikrosegmentacji sieci, umożlwiającej stworzenie jej wirtualnego odpowiednika (VLAN). Izolowanie urządzeń IoT podłączonych do tej samej sieci jest bez wątpienia najlepszym rozwiązaniem zarówno dla użytkowników domowych jak i firm.