Koronawirus sprawił, że filmy kinowe trafią szybciej do internetu

Wytwórnie filmowe borykają się z problemem premier przez epidemię koronawirusa. Niektóre z nich zaczęły szybciej udostępniać filmy kinowe w serwisach streamingowych VoD.

Zdjęcie The Gentlemen /AFP

Filmy takie, jak Birds of Prey oraz The Gentlemen zostaną udostępnione w serwisach VoD już od 23 marca bieżącego roku. Na razie mowa o amerykańskim i kanadyjskim rynku, ale z pewnością większość produkcji zawita również szybciej do naszego kraju.

Disney również postanowił udostępnić w sieci film Frozen 2, trzy miesiące przed pierwotnie planowaną datą. Inne tytuły, takie jak The Hunt, The Invisible Man i Emma pojawią się w serwisach VoD w Stanach Zjednoczonych już w ten piątek.

W kwietniu również możemy spodziewać się kolejnych premier.

Zdjęcie Birds of Prey (Ptaki nocy) - fragment plakatu / materiały prasowe

Producenci filmowi walczą jak tylko mogą z zamknięciem kin oraz tym, iż większość osób przebywa w domach. Wybrane premiery filmowe zostały również przesunięte na drugą połowę roku, aby przyciągnąć na sale większą liczbę osób. Zdecydowano się na przełożenie premiery m.in.: nowego filmu z Jamesem Bondem, Mulan oraz kolejnych Szybkich i wściekłych.